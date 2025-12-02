Rob redt William uit muizenplaag: ‘Hij is een held’

Vorige week vertelde William IJpelaar uit Vlijmen hoe hij in zijn huis geteisterd wordt door een muizenplaag. Van aangevreten stoelen tot banken en kasten die eraan onder door gaan. William zijn verhaal bereikte Rob Provoost van Kill It Plaagdierwering. Hij stapte dinsdagochtend vroeg in de auto vanuit Hoorn naar Brabant toe om William, helemaal gratis, te helpen.

“Ik heb kippenvel. Ik kan het niet geloven”, zegt William als Rob bij hem binnenloopt. De ongediertebestrijder is met maar één missie naar Vlijmen toegekomen en dat is het huis van William muisvrij maken. “Deze man moest gewoon geholpen worden. Zo kan je niet leven”, licht Rob toe.

"De muizen komen door de kleinste gaatjes heen."

De ongediertebestrijder kwam het verhaal van William online tegen en besloot over te gaan tot actie. "Het is leuk als je vrienden hebt, maar deze vrienden wil je niet hebben.” Rob weet zeker dat hij het probleem bij William kan oplossen. “Er heeft nog nooit een muis of rat van mij gewonnen”, vertelt hij zelfverzekerd.

Nadat Rob is geïnstalleerd gaat hij samen met William alle gaten en kieren in het huis af. “De muizen moeten ergens binnenkomen, die gaten moeten we vinden en dichtmaken.”

Op verschillende plekken vinden de twee mannen openingen. Zo ook in de meterkast die is bezaaid met muizenkeutels. “De muizen komen door de kleinste gaatjes heen. Ze kunnen zelfs door een opening van 5 millimeter komen. Ze hebben niet meer dan een balpen nodig”, legt Rob uit. Onder de wasbak is een plek die mensen vaak vergeten om te controleren op gaten, maar ook via daar kunnen de muizen het huis binnenkomen. “Vaak is het gat van de afvoer groter dan de leiding zelf.”

"Dat de gaten zijn gedicht betekent niet dat alle muizen weg zijn."

Hoe pak je een muizenplaag aan? Volgens Rob is het eigenlijk best simpel. “Het eerste wat ik ooit heb geleerd is dat je op zoek moet gaan de bron en die moet dichtmaken. Dan kan het ongedierte niet meer binnenkomen.” De meeste gaten vult Rob met cement en hier en daar een stuk staalwol. Dat doet hij simpelweg met zijn blote handen. Met zijn vingers gaat hij elk gaatje en kiertje langs, zijn hoofd onder het keukenblok, tussen de muizenkeutels. Ook worden er nieuwe vallen in het huis van William gezet. “Want dat de gaten zijn gedicht, betekent namelijk niet dat alle muizen weg zijn.”

"Rob is een held."