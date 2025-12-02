HEMA volledig in Jumbo-handen: 'Briljante zet'

Maar, zegt Moers: "Het is natuurlijk helemaal prettig als je één partij hebt waarmee je moet praten, in plaats van met twee partijen. Het is voor HEMA dus een uitstekende zaak dat Jumbo nu 100 procent eigenaar is."

"Een briljante stap. Ik denk dat de HEMA daar ongelofelijk blij mee is", zegt retaildeskundige Paul Moers. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik vond dat Parcom ook goed zijn werk heeft gedaan. Voor het eerst een investeerder die een bedrijf niet aan het leegzuigen is en wanbeleid voert. Parcom was een hele serieuze investeerder, samen met Jumbo."

In 2020 kreeg het bedrijf van de familie Van Eerd, Mississippi Ventures, al 50 procent van de aandelen van HEMA in handen. Nu neemt de familie ook de overige 50 procent over van de Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom, werd dinsdag bekend .

Rumoerig jaar Jumbo

Het nieuws van de overname vormt voor Jumbo het slotstuk van een rumoerig jaar voor de Veghelse supermarktketen. Een jaar dat vooral in het teken stond van de rechtszaak, en veroordeling, van voormalig topman Frits van Eerd voor witwassen. Sinds het terugtreden van Van Eerd in 2022 was Ton van Veen de baas. Hij stapte echter begin 2025 op. Voormalig Lidl-topman Jesper Højer is per 1 januari 2026 de nieuwe topman van Jumbo.

Volgens retaildeskundige Moers doet Højer er goed aan om ook te kijken naar wat bij HEMA goed gaat. "Jumbo kan van de HEMA leren. Ik zou verder gaan werken aan het HEMA-assortiment in de Jumbo. Dat vind ik tot nu toe klungelig gedaan. Het kan én meer én beter", doelt Moers op de producten van de HEMA die nu ook in de Jumbo te koop zijn. "Ik vind het een nog weinig inspirerend rek. Dat kan gewoon beter."

Smerige bende

Verder denkt Moers dat er ook veel winst te behalen valt, als je kijkt naar de restaurants in de Jumbo Foodmarkets. "Ik vind dat de restaurants bij Jumbo Foodmarket vaak matig gerund worden. Smerige tafels en dat soort dingen. Daar kun je weer heel veel leren van de HEMA, die dat echt goed doen. Daar zijn de tafels wel schoon. Bij de Foodmarket is dat vaak een smerige bende."

Daarnaast kan HEMA ook profiteren van Jumbo, vindt Moers. "HEMA kan op foodgebied weer heel veel van Jumbo leren. Bij de HEMA lopen de taarten en de worst wel, maar voor de rest is food bij de HEMA een moeilijke zaak. Daar zou Jumbo natuurlijk bij kunnen helpen. Links en rechts zijn er zo lessen te leren van elkaar."

Internationaal opereren

Moers denkt dat de overname van HEMA uiteindelijke een erg goede zet is voor de Veghelse supermarktketen. "Voor Jumbo een goede zaak, want ze hebben er een bedrijf bij dat internationaal opereert. Dat is voor Jumbo wel leuk omdat zij alleen in Nederland en België zitten. Expansie naar andere landen zie ik niet mogelijk. Maar met de HEMA heb je een formule die ook in België, Duitsland en Frankrijk zit. Je hebt een formule waar je de volledige zeggenschap over hebt, die in het buitenland opereert. Dat is voor Jumbo weer een nieuwe stap, dat hebben ze nooit eerder gedaan."

Moers stipt aan dat Colette Cloosterman-Van Eerd, voorzitter van de Raad van Bestuur van Jumbo een innige band heeft met HEMA. "Zij is daar haar carrière begonnen. Ze heeft een warm hart voor de HEMA."

Vrouwen in opkomst

Het is nu aan HEMA-topvrouw Saskia Egas Reparaz, afkomstig uit Son en Breugel, en Cloosterman-Van Eerd om de twee bedrijven naar nieuwe hoogten te stuwen. "Twee vrouwen van statuur die met elkaar moeten praten en onderhandelen, dat gaat prima. De vrouwen zijn in opkomst en dit is een mooi voorbeeld. Dat is ook leuk", vindt Moers.