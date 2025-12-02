Schoen zetten met bier in slipper, maar ook voor zieke puppy

De schoenen, slippers en klompen van honderden Brabanders zijn dinsdag gezet bij Omroep Brabant. Tussen al die schoentjes zit één bijzonder schoentje: die van een zieke puppy. Baasje Janny gaat niet voor de felbegeerde Efteling-tickets, maar voor een sticker of noodradio. “Alles voor de hondjes.”

Dinsdagavond zeven uur zijn 645 schoenen ingeleverd bij de studio van Omroep Brabant. Elke schoen wordt gevuld met pepernoten en een cadeautje. En dat kan een paspoorthoesje of een sticker zijn, maar ook een noodradio, koptelefoon, kaartjes voor de Winter Efteling of voor het Kerst Circus Eindhoven. ‘Ik wil geen Efteling-tickets’

Janny van Geffen uit Eindhoven komt met een enorme Ierse Wolfshond binnenlopen. In haar hand een hondenschoen. “Jenie komt de schoen van haar zieke zusje Jessie zetten. Jessie is een pup van elf maanden en ligt vast in de bench, ze is gisteren geopereerd aan haar ellenoog.” Tijdens een wandeling in het bos kwam Janny op het idee om de schoen van haar zieke puppy te zetten. “Ik had het erover met de bosgroep en ze zeiden ‘jij bent gek’. Dus hier ben ik”, lacht ze. Haar pup Jenie heeft de elleboog geblesseerd tijdens het spelen in het bos. “De scheuren in haar bot zijn al genezen, maar het kraakbeen nog niet”, vertelt Janny. De pup mag nu slechts drie keer per dag uit de bench om ‘even te plassen en poepen’. “Dat is echt heel erg voor een puppy. Buitenspelen mag echt niet, dan wordt het een invalide hond.”

Wat er in de schoen moet? “Ik weet het niet. Kaartjes voor de Efteling mogen naar een ander, daar kan ik niet met de honden heen. Een sticker is leuk, die heb ik al op de hondenauto zitten, maar nog niet op de camper. Of een noodradio, dan kan ik zorgen dat de honden veilig zijn. Alles voor de honden.”

Bewoners van een zorggroep uit Beek en Donk komen hun schoen zetten bij Omroep Brabant (foto: Noël van Hooft).

Voor het eerst in 50 jaar weer schoen zetten

“Het was spannend en een hele eer dat ik mijn schoen mag zetten”, vertelt een bewoonster van Hoge Hees uit Beek en Donk. Sanne werkt bij de zorggroep, een plek voor mensen met een verstandelijke beperking. “Daar luisteren we natuurlijk altijd naar Omroep Brabant. Toen ik hoorde dat je vandaag je schoentje mag zetten, zei ik: ‘Jongen kom we gaan onze schoen zetten’. We hebben zoveel mogelijk mensen verzameld en hier zijn we.” Een van de bewoonsters staat met een grote glimlach te kijken. “Ik heb het al vijftig jaar niet meer mijn schoen gezet. Ik vond het leuk om weer even klein te zijn en om iets van Sinterklaas te krijgen.” En bij het zetten van een schoen hoort natuurlijk ook zingen en dat doen de bewoners van de Hoge Hees uit volle borst.

Leon uit Uden komt zijn slipper met een blik bier zetten bij Omroep Brabant (foto: Noël van Hooft).

Bier in een slipper

Leon uit Uden probeert Sinterklaas met een halve liter bier om te kopen. “Ik wil laten zien hoe trots wij op de brouwerij uit Lieshout zijn.” Het blik bier heeft hij gestopt in een slipper met daaraan ballonnen en een Brabantsgedicht. Of de Brabantse sint er gevoelig voor is? “De Sint ziet alles en die lust wel een bietje”, grapt radiopresentator Mark Versteden. Terwijl Leon zijn slipper en de schoenen van zijn kinderen inlevert wordt duidelijk dat het hem niet te doen is om het grote cadeau. “Ik vind het een bijzonder leuke actie. Vorig jaar heb ik al wat kleine leuke dingetjes gekregen. Daar waren we al keiblij mee.”

Honderden schoenen worden gezet bij de studio van Omroep Brabant (foto: Noël van Hooft).