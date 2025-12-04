Stank, ratten en een zwaarlijvig varken: trieste situatie in huis ten einde

Buurtbewoners hadden al jaren last van de troep bij een verwaarloosd huis aan de Saksen Weimarstraat in Rijen dat woensdagmiddag is ontruimd. Zo rook de tuin volgens een buurvrouw naar een kinderboerderij door het varken dat er woonde. "Het huis leek van binnen net een kringloopwinkel", zegt een andere buurtbewoner.

Het huis is woensdagmiddag op last van de rechter ontruimd. Woningcorporatie Leystromen bevestigt woensdagavond dat er al langer een juridisch conflict is tussen hen en de huurster. De rechter gaf de corporatie onlangs gelijk. De vrouw moest haar huis uit en het huis mocht ontruimd worden. Het varken met zwaar overgewicht is met een brancard en trailer naar de dierenambulance gebracht. Voor alle troep waren twee vuilniswagens van de gemeente nodig.

Buurtbewoners kijken er niet van op, want het was al jaren een puinhoop in en rondom het huis. "Binnen stonden overal spullen. Het leek wel een kringloop, maar meestal waren de gordijnen dicht", zegt een buurvrouw.

In de voortuin stonden zakken, kinderwagens en kinderbedjes. In de achtertuin stond volgens de buurvrouw het hok van het varken. "Ze had eerst ook eendjes en ganzen", vertelt de buurvrouw. "Het varken sliep in een klein huisje. De stank in de achtertuin was in de zomer heel erg." Op het varkensvoer dat in de tuin stond, kwam volgens de buurvrouw ongedierte af. "Wij hebben sinds begin dit jaar ratten in de achtertuin en we hebben al langer muizen op zolder", vertelt ze. "Los daarvan hadden we met de buurvrouw zelf geen problemen. Ze was rustig."

Een andere buurvrouw had last van de geur in de tuin. "Als je bij dertig graden in de tuin zat, kwam er weleens een vleugje kinderboerderij voorbij", zegt ze. Toch leeft de buurvrouw mee met de bewoonster. "Ze wilde niet geholpen worden en dan is dit het resultaat. Er komt veel problematiek bij kijken en dat is erg triest." Een andere buurvrouw neemt het op voor de bewoonster. "Ze is heel vriendelijk en zegt altijd netjes goedendag", beschrijft ze. En ook een buurman iets verderop leeft vooral met de vrouw mee. "Ik vind de hele situatie triest en schrijnend. Dat het zover kan komen", zegt hij. Of de vrouw onderdak heeft gevonden, kunnen de woningcorporatie en de gemeente niet zeggen. Het varken is volgens de gemeente naar een dierenopvang in Breda gebracht. Wat er met het dier gaat gebeuren, is niet duidelijk. Het huis wordt later verder ontruimd.