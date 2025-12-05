Nicol gebruikte zes keer meer coke dan mocht, maar wat is dan toegestaan?

Nicol Kremers (35) kreeg woensdag een boete van 2500 euro voor het rijden onder invloed van cocaïne en alcohol. De ex van Peter Gillis had ‘zes keer meer cocaïne gebruikt dan toegestaan’. Lezers stelden vragen hierover, want is drugs achter het stuur niet verboden? Of is een vleugje coke gedoogd?

“Specialisten hebben hierover nagedacht”, legt advocaat Joris van ’t Hoff van VTH Advocatuur in Tilburg uit. “Je stelt een grens waarvan je weet, als je hierboven zit, kan dat de rijvaardigheid beïnvloeden.”

Alles moet meetbaar zijn Dat er sprake is van ‘zes keer meer cocaïne dan toegestaan’ heeft alles te maken met het feit dat er een grens gesteld moet worden. Want meneer agent had Nicol niet achter het stuur vandaan kunnen halen door te zeggen: ‘Ik denk aan u te zien dat u onder invloed bent’. Hij moet een meetbaar instrument in handen hebben.

Drugs gebruiken in het verkeer is een no go, laat dat voorop staan. Het Openbaar Ministerie is daar heel duidelijk over.

In juli vorig jaar slingerde Nicol Kremers ’s nachts over de weg in Kaatsheuvel . Agenten zagen dat er iets niet in de haak was en zetten haar aan de kant. Een bloedproef liet zien dat ze ver over de schreef ging. Ze reed onder invloed van drugs en had daarnaast ook drie keer teveel alcohol gedronken.

Bovendien stelt de advocaat dat het gebruik van cocaïne tot maanden later in het bloed te zien is. “Als je zegt: de grens ligt op nul, dan trek je iedereen het strafrecht in die één keer cocaïne gebruikt heeft.”

Het is dus meetbaar gemaakt zodat het voor iedereen duidelijk is. De grenswaarde van cocaïne in het bloed is 50 microgram per liter bloed. Gemiddeld heeft een volwassen vrouw 4,5 liter bloed en een volwassen man 5,6 liter bloed in het lichaam.

Alcohol maximaal twee glazen

Als je cocaïne gebruikt in combinatie met een ander verdovend middel, ligt de grens lager (10 microgram per liter bloed), simpelweg omdat een mix van middelen een nóg grotere invloed heeft op de rijvaardigheid.

Maar hoeveel cocaïne is 50 microgram per liter bloed, waar moet je dan aan denken? Als het gaat om alcohol, dan zijn maximaal twee glazen toegestaan. Zo'n simpele rekensom is bij cocaïne niet te maken, legt Alex van Dongen uit, hij is preventiewerker bij verslavingszorginstelling Novadic-Kentron.

“Coke heeft een korte halfwaardetijd, dat betekent wanneer je iets inneemt de helft al in het eerste uur is afgebroken. De andere helft duurt veel langer, misschien wel vijf of zes keer zo lang. Bepaalde reststoffen van cocaïne zijn nog langer aantoonbaar, tot wel twee tot vier dagen na gebruik. Dat hangt ook af van de grootte van de dosis en je gezondheidstoestand.”

Alcohol en coke: giftige combinatie

Als je coke gebruikt in combinatie met alcohol maakt je lichaam een ander giftige stof aan: coca-ethyleen, wat heel slecht is voor je hart. Deze mix zorgt voor extra gevaren.

Zo legt Alex uit dat wanneer mensen dronken zijn, ze cocaïne gebruiken om zich op te peppen. "Dan denken ze weer te kunnen rijden. Dit is echter misleidend: hoewel cocaïne tijdelijk een verhoogd gevoel van alertheid kan geven, overschatten gebruikers hun rijvaardigheid al vóór de cocaïne is uitgewerkt. Maar zodra het effect van cocaïne na een half uur afneemt , komt dat dronken gevoel veel harder terug terwijl ze achter het stuur zitten. En dan zijn de gevolgen niet te overzien.”

Van Dongen wil zich dan ook niet branden aan een hoeveelheid cocaïne die is toegestaan. Want een toegestane hoeveelheid achter het stuur bestaat niet, het is namelijk altijd verboden.