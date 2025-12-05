Architectonisch pareltje in Bladel uitgeroepen tot favoriet

Bruis, het culturele centrum van Bladel, is bij de internationale architectenwereld in de prijzen gevallen. Het markante gebouw sleepte de publieksprijs binnen. In het Kempische dorp verwachten ze nu veel toeristen uit binnen- en buitenland die een kijkje willen nemen bij het architectonische hoogstandje.

Het Rotterdamse architectenbureau GROUP A boog zich over het ontwerp dat een open, transparante uitstraling moest krijgen. Wethouder Arnoud van Hulst vertelde eerder: "Op papier zag het er al veelbelovend uit. En nu we een half jaar open zijn, weten heel veel mensen en verenigingen ons gemeenschapscentrum te vinden. Dit is een bevestiging van de trots die we voelen voor dit mooie gebouw."

Bruis werd afgelopen april officieel geopend na een verbouwing die maar liefst vier jaar duurde. Het oude Rabobankgebouw aan het dorpsplein werd grondig onder handen genomen.

Van Hulst is erg vereerd met de prijs, en in de rest van Bladel was het eveneens 'the talk of the village'. "De afgelopen weken ben ik regelmatig aangesproken door mensen die zeiden hoe bijzonder ze het vonden dat Bruis genomineerd was en tussen gebouwen uit Australië, Canada en Ecuador stond te prijken. Voor ons is het een bevestiging van wat wij hier al lang zagen."

Bladel maakte al eerder iets soortgelijks mee. Toen werd de Heksenboom van Zwarte Kaat in het dorp benoemd tot mooiste boom van Europa. "Dat gaf een ontzettende impuls, van heinde en verre kwamen mensen naar Bladel om de boom te bewonderen", vertelt Van Hulst. "We verwachten dat iets soortgelijks nu ook met het gemeenschapshuis gaat gebeuren."

De wethouder heeft samen met de medewerkers van Bruis een flinke punt taart gegeten om de onderscheiding te vieren. "Geen glaasje bubbels, want er moest ook nog gewoon gewerkt worden", lacht hij.

'La Panificadora', een gemeenschapshuis in Ecuador, won de eerste prijs bij de jury bij de Archello Awards. Hoeveel mensen hebben gestemd op het ontwerp van Bruis, is niet duidelijk.