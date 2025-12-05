Burgemeester geschokt na dood automobiliste (21): 'Verschrikkelijk'

Ruud van den Belt, burgemeester van de gemeente Steenbergen, zegt geschokt te zijn door het dodelijk ongeluk in Steenbergen donderdagmiddag. Hierbij kwam een 21-jarige vrouw uit Dinteloord om het leven. Bij het ongeluk aan de Zelleput in Steenbergen waren een bus en auto betrokken. Een andere weggebruiker waarschuwde de politie kort voor het ongeluk over gladheid op de weg. De politie onderzoekt nog wat de exacte oorzaak van het fatale incident is.

Van den Belt laat weten in gedachten bij de naaste familie te zijn. "Verschrikkelijk wat zij nu moeten doorstaan", reageert hij. "Zo’n ernstig ongeluk heeft ook veel impact op onze gemeenschap. Het is goed om met elkaar even de rust te nemen om dit te verwerken, voor zover dat nu al lukt."

De burgemeester sprak donderdagavond de vele tientallen hulpverleners, professionals en vrijwilligers, die 's middags in actie kwamen. "Zo’n heftig ongeluk laat niemand uiteraard onberoerd, integendeel", zegt hij. "Zij hebben onder moeilijke omstandigheden alles gedaan wat ze konden om alle betrokkenen zo goed mogelijk bij te staan. Daar ben ik hen dankbaar voor."

Een half uur voor het ongeluk gebeurde, belde een automobiliste nog de politie over een gevaarlijke situatie op de 80 kilometerweg. Door de combinatie van modder op de weg en regen was het erg glad, en begon haar auto te slippen. Of het ongeluk hier iets mee te maken heeft, is niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak en zegt dat dit nog even gaat duren. Ook kan de politie niet zeggen of de auto en bus op elkaar gebotst zijn.

Vrienden van het slachtoffer kwamen vrijdagochtend samen op de plek van het ongeval. Ze richtten een gedenkplek in met bloemen en kaarsjes.