Gijzeling PI Vught voorbij • ook vrijwilliger en bouwvakkers urenlang vast

21:34

Het waren vrijdagmiddag spannende uren voor honderden gedetineerden en medewerkers van de gevangenis in Vught, maar ook voor tientallen bouwvakkers en minstens één vrijwilligster. Door de gijzeling in het complex, zaten ook zij urenlang vast.

Een 80-jarige vrijwilligster van het Humanistisch Verbond die in de gevangenis was vertelt dat haar pieper de hele middag tekeer ging. "Dan weet je: er is ergens iets aan de hand."

