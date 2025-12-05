Gijzeling voorbij, medewerkers zijn veilig• focus op terugkeren van rust

20:02

"We focussen ons nu op het terugkeren van de rust in de penitentiaire inrichting." Een uur na de beëindiging van de gijzeling van twee medewerkers van de gevangenis in Vught zegt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dat dat "nu het belangrijkste is".

Voor de gijzeling is een verdachte aangehouden. Over de toedracht van de gijzeling wil de woordvoerder verder niets kwijt.