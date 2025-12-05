Gijzeling voorbij, medewerkers zijn veilig• focus op terugkeren van rust
Drie medewerkers van de gevangenis in Vught zijn vrijdagmiddag urenlang gegijzeld op de Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). In dit liveblog lees je de laatste ontwikkelingen.
Focus ligt op terugkeren van rust in de gevangenis
"We focussen ons nu op het terugkeren van de rust in de penitentiaire inrichting." Een uur na de beëindiging van de gijzeling van twee medewerkers van de gevangenis in Vught zegt een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dat dat "nu het belangrijkste is".
Voor de gijzeling is een verdachte aangehouden. Over de toedracht van de gijzeling wil de woordvoerder verder niets kwijt.
Gijzelnemer Corné H. gedroeg zich al eerder agressief
Corné H., die volgens meerdere bronnen vrijdag mensen gijzelde in de gevangenis in Vught, heeft zich daar al eerder misdragen. Vorig jaar is hij in de boeien geslagen toen hij zich agressief gedroeg. Dat vertelde een officier van justitie destijds tijdens een zitting over een gijzeling in Ede, waarvoor hij is veroordeeld.
Ook werknemers van bedrijven weer vrij
Ook werknemers van bouwbedrijven mogen vertrekken. Zij waren bezig met verbouwingen, maar zaten door de gijzeling al sinds half 3 vast in het complex.
Speciale politieteams vertrekken weer
Gijzeling voorbij, medewerkers in veiligheid
De gijzeling is ten einde. De medewerkers zijn in veiligheid gebracht, dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De gijzelnemer die de medewerkers had gegijzeld, is weer onder controle. Voor betrokkenen wordt nazorg geregeld.
Staatssecretaris Arno Rutte bevestigt op X dat de gijzeling voorbij is. "De gijzeling in de gevangenis in Vught is gelukkig veilig beëindigd. Veel dank aan alle betrokken eenheden van politie, DJI en DSI voor het snelle en professionele optreden."
'Alle gegijzelden weer vrij'
Bronnen melden aan het Misdaadbureau dat alle gegijzelde medewerkers vrij zijn. Dit meldt het Misdaadbureau op X. Volgens de bronnen is de gijzelnemer nog niet onder controle.
Dit is Unit 3
Op Unit 3, de afdeling binnen het Penintentiair Psychiatrisch Centrum, wonen patiënten met psychoses, zelfmoordneigingen of ernstige psychiatrische problematiek.
De gijzeling is op de afdeling Unit 3
Staatssecretaris Arno Rutte: 'Heftig nieuws'
"Heftig nieuws uit de gevangenis in Vught waar een gijzeling gaande is", schrijft staatssecretaris Arno Rutte van Justitie en Veiligheid op X. "Politie en DJI zetten alles op alles om de situatie veilig te beëindigen. Ik wens iedereen heel veel sterkte toe."
Gegijzelden zijn twee medewerkers
De gegijzelden die vastgehouden worden, zijn twee medewerkers. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten aan het ANP. Het was eerder nog niet bekend om hoeveel mensen het ging en of het om gedetineerden of medewerkers ging.
'Gijzelnemer Vught zou Corné H. zijn'
Bronnen melden aan De Telegraaf dat de gijzelnemer op de PI in Vught Corné H. zou zijn. Dat is de man die op 30 maart 2024 vier medewerkers lange tijd vasthield in Café Petticoat in Ede.
Corné H., destijds 28 jaar, stapte op die dag om 5 uur in de ochtend het café binnen met twee messen in zijn handen. Op dat moment waren daar drie personeelsleden en een van de mede-eigenaren aanwezig. De man zei dat hij explosieven in zijn rugtas had zitten, waarmee hij de hele straat kon opblazen. De man hield de vier slachtoffers urenlang tegen hun wil vast in het café.
Uiteindelijk liet de man, op aandringen van de onderhandelaar van de politie, de personeelsleden vrij. Later werd ook de mede-eigenaar vrijgelaten en werd Corné H. gearresteerd. Op 24 december 2024 werd hij veroordeeld voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en bedreiging van vier personen. De rechtbank verklaarde de man verminderd toerekeningsvatbaar en legde hem naast tbs met dwangverpleging ook een gevangenisstraf van 9 maanden op.
JenV: incident Vught niet in zwaar beveiligde EBI
Het gemelde incident in de gevangenis in Vught vindt niet plaats in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de EBI zit onder meer Ridouan Taghi opgesloten. Verdere informatie over het incident had de woordvoerder niet.
Volgens de politie was het incident "gaande binnen de muren" van de gevangenis. Er zijn veel politieagenten ingezet.
"Heftig nieuws uit de gevangenis in Vught, waar een gijzeling gaande is", meldt demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Arno Rutte. "Politie en DJI zetten alles op alles om de situatie veilig te beëindigen. Ik wens iedereen heel veel sterkte toe." De DJi is de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Gijzeling gaande op psychiatrische afdeling gevangenis Vught
Op de psychiatrische afdeling van de penitentiaire inrichting in Vught is een gijzeling gaande, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De politie is ter plaatse en doet er alles aan om de situatie zo snel mogelijk onder controle te krijgen. De families van de betrokkenen zijn ingelicht, meldt de dienst.
Het is nog niet bekend hoeveel mensen worden gegijzeld en of het om medewerkers of andere gedetineerden gaat.