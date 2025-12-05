Man ronselt twee tieners (15) om brand te stichten en krijgt twee jaar cel

Een 23-jarige man ronselde twee 15-jarige jongens om brand te stichten bij een transportbedrijf aan de Tubantenweg in Oss. De rechtbank in Den Bosch heeft vrijdag geoordeeld dat de man een tweejarige celstraf krijgt. De jongens krijgen een taakstraf.

Romee van der Heijden Geschreven door

De 23-jarige man gaf de twee 15-jarigen instructies, een adres en spullen om brand te stichten bij het transportbedrijf. Hij heeft ook vervoer geregeld en ze beloond met geld. De tijd die de man al in voorarrest heeft gezeten, wordt van de tweejarige celstraf afgetrokken. Vrachtwagens gingen in vlammen op

De brand woedde in de nacht van 30 november op 1 december 2024 bij het negentig jaar oude familiebedrijf Van Bakel. Vier vrachtwagens gingen in vlammen op. Ook een oplegger, een loods en enkele andere vrachtwagens raakten beschadigd.

In een gebouw naast de brandende vrachtwagens lagen enkele mensen te slapen. De brand was niet naar dat gebouw overgeslagen. Niemand raakte gewond. De 15-jarige jongens werden in februari aangehouden voor het aansteken van de brand. De rechter heeft de jongens vrijdag een taakstraf van 180 uur en voorwaardelijke jeugddetentie met een proeftijd van twee jaar opgelegd. Onvoldoende bewijs

Een 24-jarige man die ook werd verdacht de twee minderjarigen aan te sturen om de brand aan te steken, is vrijgesproken. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs dat hij dit heeft gedaan. Het transportbedrijf in Oss eiste een schadevergoeding, maar die is niet-ontvankelijk verklaard. Dat betekent dat de rechter dit niet inhoudelijk kon behandelen.