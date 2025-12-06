112-nieuws: Auto schept hardloper in Zundert en rijdt door, politie zoekt getuigen • Brand op zolder in een huis in Helmond

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

15:45 Auto schept hardloper in Zundert en rijdt door, politie zoekt getuigen De politie is naarstig op zoek naar een bestuurder die in de nacht van 18 november een hardloper aanreed op de Hofdreef in Zundert. Na het incident ging de bestuurder er direct vandoor. Lees verder

15:35 Brand op zolder in een huis in Helmond Op een zolder in een huis aan de Lucas Gasselstraat in Helmond is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Er is niemand gewond geraakt bij de brand. Lees verder

14:44 Vier jongeren opgepakt voor mogelijk beschieten van huis Vier jongeren tussen de 17 en 19 jaar zijn zaterdag in Udenhout aangehouden in de Slimstraat, nadat er mogelijk op een huis was geschoten. Lees verder

13:10 Jongen van telefoon beroofd door man op fatbike Een minderjarige jongen is vrijdagavond beroofd van zijn telefoon door een man op een fatbike op de Van Haestrechtstraat in Kaatsheuvel. De 34-jarige verdachte zonder bekende woon-of verblijfplaats werd uiteindelijk opgepakt met hulp van pepperspray. De man had nog een gevangenisstraf openstaan. Lees verder

12:45 Vrachtwagen met kleding vliegt in brand op de A67 Een vrachtwagen met kleding is zaterdagmiddag rond half een in brand gevlogen op de A67 tussen Geldrop en Asten. De snelweg werd daarom afgesloten vanuit Eindhoven richting Venlo. Lees verder

11:31 Auto op zijn kant na botsing tegen lantaarnpaal in Veghel Een auto is zaterdagochtend tegen een lantaarnpaal gebotst op de N.C.B.-laan in Veghel. Na de botsing eindigde de wagen op zijn kant op de weg. Lees verder

11:05 Busje en auto botsen op elkaar in Deurne Een auto en een busje zijn zaterdagochtend op elkaar gebotst op de Kerkeindseweg in Deurne. Er vielen geen gewonden. Lees verder

10:03 Inbreker op heterdaad betrapt in huis, man op straat in Tilburg opgepakt Bij een huis in het centrum van Tilburg is vrijdagmiddag ingebroken. De bewoonster keek vreemd op, toen er bij thuiskomst een ongenodigde gast in haar woning stond. Geen Sinterklaas, maar een dief die de avond aangreep om zichzelf wat spullen cadeau te doen. Lees verder

09:19 Ruit ingeslagen van brandweerkazerne in Heeze, dieven stelen gereedschap Bij de brandweerkazerne aan de Oude Stationsstraat in Heeze is vrijdagnacht een inbraak gepleegd. Er is gereedschap gestolen, meldt de politie. Lees verder

06:35 Auto gelanceerd op de A2: wagen eindigt op de kop tegen de vangrail Een automobilist is vrijdagnacht rond kwart voor vijf gewond geraakt bij een botsing op de A2. De wagen botste bij Leende met de vangrail en eindigde op de kop. Lees verder

05:56 Vrouw zwaargewond bij brand in huis Dongen: 'Ik hoorde geknetter' Een vrouw is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een brand in een huis aan de Weide in Dongen. Het slachtoffer werd gereanimeerd en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder