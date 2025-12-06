Advertentie
112-nieuws: Auto schept hardloper in Zundert en rijdt door, politie zoekt getuigen • Brand op zolder in een huis in Helmond
Vandaag om 15:45
In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
15:45
Auto schept hardloper in Zundert en rijdt door, politie zoekt getuigen
De politie is naarstig op zoek naar een bestuurder die in de nacht van 18 november een hardloper aanreed op de Hofdreef in Zundert. Na het incident ging de bestuurder er direct vandoor.
15:35
Brand op zolder in een huis in Helmond
Op een zolder in een huis aan de Lucas Gasselstraat in Helmond is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Er is niemand gewond geraakt bij de brand.
14:44
Vier jongeren opgepakt voor mogelijk beschieten van huis
Vier jongeren tussen de 17 en 19 jaar zijn zaterdag in Udenhout aangehouden in de Slimstraat, nadat er mogelijk op een huis was geschoten.
13:10
Jongen van telefoon beroofd door man op fatbike
Een minderjarige jongen is vrijdagavond beroofd van zijn telefoon door een man op een fatbike op de Van Haestrechtstraat in Kaatsheuvel. De 34-jarige verdachte zonder bekende woon-of verblijfplaats werd uiteindelijk opgepakt met hulp van pepperspray. De man had nog een gevangenisstraf openstaan.
12:45
Vrachtwagen met kleding vliegt in brand op de A67
Een vrachtwagen met kleding is zaterdagmiddag rond half een in brand gevlogen op de A67 tussen Geldrop en Asten. De snelweg werd daarom afgesloten vanuit Eindhoven richting Venlo.
11:31
Auto op zijn kant na botsing tegen lantaarnpaal in Veghel
Een auto is zaterdagochtend tegen een lantaarnpaal gebotst op de N.C.B.-laan in Veghel. Na de botsing eindigde de wagen op zijn kant op de weg.
11:05
Busje en auto botsen op elkaar in Deurne
Een auto en een busje zijn zaterdagochtend op elkaar gebotst op de Kerkeindseweg in Deurne. Er vielen geen gewonden.
10:03
Inbreker op heterdaad betrapt in huis, man op straat in Tilburg opgepakt
Bij een huis in het centrum van Tilburg is vrijdagmiddag ingebroken. De bewoonster keek vreemd op, toen er bij thuiskomst een ongenodigde gast in haar woning stond. Geen Sinterklaas, maar een dief die de avond aangreep om zichzelf wat spullen cadeau te doen.
09:19
Ruit ingeslagen van brandweerkazerne in Heeze, dieven stelen gereedschap
Bij de brandweerkazerne aan de Oude Stationsstraat in Heeze is vrijdagnacht een inbraak gepleegd. Er is gereedschap gestolen, meldt de politie.
06:35
Auto gelanceerd op de A2: wagen eindigt op de kop tegen de vangrail
Een automobilist is vrijdagnacht rond kwart voor vijf gewond geraakt bij een botsing op de A2. De wagen botste bij Leende met de vangrail en eindigde op de kop.
05:56
Vrouw zwaargewond bij brand in huis Dongen: 'Ik hoorde geknetter'
Een vrouw is vrijdagnacht zwaargewond geraakt bij een brand in een huis aan de Weide in Dongen. Het slachtoffer werd gereanimeerd en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
05:21
Bestuurder slingert over de weg en botst tegen pijlwagen op de A58
Een auto is vrijdagnacht tegen een pijlwagen gebotst op de A58 bij Tilburg. De bestuurder raakte gewond en is met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.
