Politie onderschept auto met 100 kilo vuurwerk

De politie heeft zaterdagmiddag in grensdorp Baarle-Nassau in totaal 140 kilo vuurwerk uit twee auto's in beslag genomen. Volgens de agenten gaat het om een flinke vangst; een gespecialiseerd bedrijf heeft de enorme hoeveelheid uiteindelijk afgevoerd.

Agenten controleerden zaterdagmiddag aan de Chaamseweg in het Nederlandse deel van Baarle-Nassau. In het Belgische deel van het dorp, Baarle-Hertog, zitten meerdere vuurwerkwinkels waar Nederlanders al jarenlang massaal hun sierpijlen en rotjes inslaan in de aanloop naar oud en nieuw. Grote vangst

De agenten kregen in de middag een automobilist in het vizier die in een grote personenauto vuurwerk vervoerde, terwijl dat niet is toegestaan. De bestuurder bleek uiteindelijk ruim 100 kilo aan vuurwerk bij zich te hebben.

“Die 100 kilo zien wij als een grote vangst”, reageren de agenten op vragen van Omroep Brabant. Volgens de politie leveren controles in het grensdorp nagenoeg altijd wat op. “Als je in Baarle-Nassau voertuigen controleert, heb je binnen no-time beet.” 40 kilo

Ook werd er nog eens 40 kilo vuurwerk gevonden in een andere auto. Het vuurwerk is door een speciaal bedrijf opgehaald en wordt vernietigd. Volgens de agenten zijn bewoners blij met de controles. “Terwijl wij de controle uitvoerden, werden we door meerdere bewoners en een wethouder aangesproken.” De bewoners en de wethouder spraken volgens de agenten hun dankbaarheid uit voor de controles.

Hoe zit het met het vervoeren van vuurwerk? Wie vuurwerk vanuit het buitenland naar Nederland wil vervoeren, mag dat officieel alleen doen in de drie dagen vóór oud en nieuw. Tijdens die periode mag iemand maximaal 25 kilo vuurwerk in één auto vervoeren. Daarnaast mag er op een adres ook maar maximaal 25 kilo vuurwerk aanwezig zijn. “Meer dan dat is onveilig voor u en uw buren,” schrijft de overheid op haar website.