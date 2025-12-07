Inzet gevechtsvliegtuigen vanaf Volkel, ook uren later onduidelijk waarom

Een alarm om de schending van het luchtruim zorgt er zondagochtend voor dat twee gevechtsvliegtuigen in actie komen vanaf vliegbasis Volkel. Er is een object in het luchtruim dat waar te nemen is op de radar. Meer wil een woordvoerder van het ministerie van Defensie daar ook uren later nog niet over zeggen. Hoe alarmerend is dat?

Het gebeurt een paar keer per jaar dat zo'n Quick Reaction Alert wordt gegeven waarna gevechtstoestellen opstijgen om het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg te controleren en beschermen. Vaak gaat het om een relatief onschuldig incident omdat er een communicatieprobleem is bij onbekende toestel. Soms is er een serieuzer probleem en vliegt een ongewenste gast ons luchtruim binnen. Gaat waarschijnlijk niet om drones

Dat het ook deze keer om drones gaat, zoals wel vaker de afgelopen weken, lijkt onwaarschijnlijk. Wanneer drones boven verboden plekken vliegen, wordt meestal op een andere manier alarm geslagen. Gevechtsvliegtuigen zijn dan onhandig. De inzet van een helikopter is dan geschikter. Dit zagen we afgelopen week ook na een dronemelding boven vliegbasis Volkel. Vanaf waar wordt het luchtruim beschermd?

De bescherming van het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg gebeurt afwisselend vanaf vliegbasissen in Volkel, Leeuwarden en België. Sinds 27 november is Volkel aan de beurt. Deze standby duurt tot 15 januari en geldt voor zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Hierna neemt Leeuwarden het over.

Dit gebeurt er na een Quick Reaction Alert (Koninklijke Luchtmacht)

De gevechtsvliegtuigen gaan bewapend met kogels en raketten op het onbekende toestel af.