Inzet gevechtsvliegtuigen vanaf Volkel, zo werkt een 'Quick Reaction Alert'

Een alarm om de schending van het luchtruim zorgt er zondagochtend voor dat twee gevechtsvliegtuigen in actie komen vanaf vliegbasis Volkel. Er is een object in het luchtruim dat waar te nemen is op de radar, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Hoe werkt zo'n Quick Action Alert?

Het gebeurt een paar keer per jaar dat zo'n Quick Reaction Alert wordt gegeven waarna gevechtstoestellen opstijgen om het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg te controleren en beschermen.

Vaak gaat het om een relatief onschuldig incident omdat er een communicatieprobleem is bij onbekende toestel. Dit kan wel leiden tot gevaarlijke situaties in de lucht omdat het toestel niet weet wat er nog meer rondvliegt.

Soms is er een serieuzer probleem en vliegt een ongewenste gast ons luchtruim binnen. Deze zondag blijkt het te gaan om een drone, maakt het ministerie aan het einde van de middag bekend. Die drone heeft het luchtruim inmiddels verlaten.

Vanaf waar wordt het luchtruim beschermd?

De bescherming van het luchtruim van België, Nederland en Luxemburg gebeurt afwisselend vanaf vliegbasissen in Volkel, Leeuwarden en België. Sinds 27 november is Volkel aan de beurt. Deze standby duurt tot 15 januari en geldt voor zeven dagen in de week, 24 uur per dag. Hierna neemt Leeuwarden het over.