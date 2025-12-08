Leerlingen geschrokken na steekpartij op school: 'Ging om een gestolen jas'

Leerlingen van het Koning Willem I College in Oss zijn geschrokken na een steekpartij op hun school maandagmiddag. Volgens Ibrahim Laboud (18), een vriend van het slachtoffer, was de oorzaak van het incident een gestolen jas. "Iemand steken om een jas? Dat kan niet."

Aangesproken, toen ruzie Volgens Ibrahim sprak zijn vriend daarna de andere jongen aan, waarna er ruzie ontstond. "De jongen zei dat hij de jas niet had gestolen. Toen pakte hij opeens een mes en stak hij mijn vriend. Hij had bloed op zijn schouder en borst. Ik ben toen naar onze docent gerend en die heeft de politie en ambulance gebeld."

Ibrahim Laboud is met hem bevriend. "Het ging om een gestolen jas", zegt hij. "Mijn vriend was gisteren in de sportschool en daar is zijn jas gestolen. Toen hij vandaag op school kwam, zag hij iemand lopen die zijn jas aan had."

Ibrahim snapte er niks van. "Ik dacht: wat gebeurt hier? Iemand steken om een jas? Dat kan niet. Ik vind het heel raar dat iemand een mes mee naar school neemt."

Met hoofden tegen elkaar

Ook andere leerlingen moeten maandag nog bijkomen van wat er is gebeurd. "Ik was met vrienden in het restaurant toen we de gewonde jongen zagen", vertelt Dara Abdulghni (20). "Hij had hulp nodig, zei hij. Van de steekpartij heb ik verder niks meegekregen."

Leerling Lisa (16) zag de ruzie tussen twee jongens ontstaan. "Ze stonden met hun voorhoofden tegen elkaar. Ze hadden ruzie en begonnen te vechten, daarna rende de een achter de ander aan."

Rust weer terug

Ze heeft de steekpartij zelf niet gezien, maar het geweld heeft veel indruk op haar gemaakt. "Ik had nooit verwacht dat dit zou gebeuren. Ik dacht dat ze alleen ruzie hadden met woorden, misschien met vuisten. Dat er iemand met een mes rondloopt op school, daar ben ik wel heel erg van geschrokken. Ik wil gewoon zo snel mogelijk naar huis."

Jos van Kessel, voorzitter van het Koning Willem I College, zegt tegen DTV Nieuws dat de rust op school terug is. Het onderwijs gaat volgens hem ook gewoon weer verder.