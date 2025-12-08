17-jarige jongen opgepakt voor steekpartij in Oss

De politie heeft maandagmiddag een 17-jarige jongen aangehouden voor de steekpartpartij op het Willem I College in Oss. Bij de steekpartij raakte een jongen gewond.

Ruzie om gestolen jas

Leerling Lisa (16) vertelde aan Omroep Brabant dat ze de ruzie tussen de twee jongens had zien ontstaan. "Ze stonden met hun voorhoofden tegen elkaar. Ze hadden ruzie en begonnen te vechten, daarna rende de een achter de ander aan."

Volgens Ibrahim Laboud (18), een vriend van het slachtoffer, was de oorzaak van het incident een gestolen jas. "Iemand steken om een jas? Dat kan niet."

Na de steekpartij moesten alle leerlingen naar buiten. Een deel van de lessen werd zelfs gestopt.

Rust weer teruggekeerd

Jos van Kessel, voorzitter van het Koning Willem I College, zei tegen DTV Nieuws dat de rust op school na de steekpartij weer terug was gekeerd. Het onderwijs zou volgens hem ook gewoon weer verder zijn gegaan.