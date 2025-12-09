Verdachten Stint-drama bij start proces: ‘Wij zijn niet verantwoordelijk’

Twee bedrijven en twee leidinggevenden die worden vervolgd voor de productie en verkoop van de Stint, vinden dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het ongeluk met de Stint in Oss waarbij in 2018 vier kinderen omkwamen. “Ons wordt al zeven jaar verweten dat wij schuld dragen aan de dood van de vier kinderen”, zei Stint-ondernemer Edwin Renzen dinsdag bij het begin van de strafzaak in de rechtbank in Den Bosch. “Dat herkennen wij niet.”

“Het is voor ons, net als voor iedereen en vooral voor de nabestaanden vreselijk”, zegt verdachte Edwin Renzen. Hij leest dinsdagochtend in een overvolle rechtszaal een gezamenlijke verklaring voor namens de twee bedrijven achter de Stint en zijn medeverdachte, Stint-ondernemer Peter Noorlander. In 2018 kwamen vier kinderen om het leven toen de Stint waarin zij zaten op een spoorwegovergang in Oss in botsing kwam met een trein. Daarbij kwamen Dana (8), Liva (4), Fleur (6) en Kris (4) om het leven. De 11-jarige Indy en de begeleidster van de Stint raakten zwaargewond. De meeste nabestaanden zitten in de zaal om de zaak zeven jaar na het ongeluk te volgen. De begeleidster en enkelen nabestaanden volgen de zaak via een livestream.

"De vraag wat er echt is gebeurd heeft de afgelopen jaren ons leven beheerst."

Maanden na het spoordrama blijkt uit onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie dat er geen sprake was van een technisch mankement, storing of menselijke fout. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, zal nooit duidelijk worden. "De vraag wat er echt is gebeurd heeft de afgelopen jaren ons leven beheerst. Daarom zullen wij alle vragen van de rechtbank beantwoorden", stelt Renzen. "Die beantwoorden wij vanuit onze wereld. Dat zal een andere wereld zijn dan die van de nabestaanden." De verdachten zijn zich ervan bewust dat hun antwoorden zakelijk of kil kunnen overkomen, 'maar dit is niet zo bedoeld'. “Dit betekent niet dat wij geen gevoel hebben voor deze zaak of voor de nabestaanden. Maar het is wat van ons verwacht wordt om de rechtbank te informeren.”

"Kopers en gebruikers waren niet bekend met de gebreken."