Herpen haalt de schouders op na rapport Gezondheidsraad

Inwoners van Herpen halen hun schouders op na een nieuw onderzoek van de Gezondheidsraad. In dat onderzoek staat opnieuw dat mensen die dichtbij een geitenhouderij wonen extra kans hebben op een longontsteking. En dat raakt bijna alle inwoners van het dorp. “Ik maak me niet zoveel zorgen, ze willen gewoon alle dieren uit de wereld hebben”, zegt Manuela terwijl ze haar schouders ophaalt.

Wat vinden de mensen in Herpen? “Dit is al jaren bekend. Als je er moeite mee hebt ga je verhuizen”, zegt Toos die zelf al twee keer een longontsteking heeft gehad. “Maar misschien had ik die anders ook gehad. Wat wilt u?” Toos kiest eerder voor het economische belang dan voor de gezondheid.

Volgens het onderzoek van de Gezondheidsraad krijgen 841 mensen per jaar een longontsteking door geitenhouderijen. Binnen een straal van 500 meter hebben mensen 73 procent meer kans om ziek te worden. Binnen een kilometer is dat 19 procent. De gezondheidsraad is duidelijk: bescherm omwonenden.

In Herpen wonen bijna alle drieduizend inwoners binnen een kilometer van een geitenstal met duizenden geiten. Het is de plek waar in 2007 Q-koorts uitbrak, waarna tienduizenden mensen besmet raakten en meer dan honderd mensen overleden.

Ondanks dat ze de longziekte COPD heeft en dus extra kwetsbaar is, wil ze niet nadenken over verhuizen. “Waarom? Is de snelweg daar zo gezond? En de stikstof van de auto’s hier in de straat?”

Ook Gerard maakt zich geen zorgen. “Ik woon binnen een kilometer van de geitenhouderij hier, maar vapen is veel erger. Als je pech hebt, ben je de klos.” Van hem hoeft de geitenhouderij niet weg. “Het is natuurlijk beter dat een geitenhouderij niet zo dicht bij huizen ligt, maar dat ontstaat zo in de loop van de jaren.”

Moet de geitenhouderij weg?

“We laten het op ons afkomen. Ik maak me er niet zoveel zorgen over”, zegt Manuela nuchter. Ze gaat lachend verder: “Ik ben er donderdag nog langsgelopen en ik ben nog gezond. Laat de geitenhouderij gewoon blijven zoals het nu is. Ze willen gewoon alle dieren uit de wereld helpen, denk ik.”

Toch zijn er ook mensen die er minder rustig onder zijn. Zoals Moshe uit Vught, die dinsdag met zijn hond door Herpen loopt. “Die geitenstallen zouden ze eens flink moeten inperken. Dit is niet zoals het hoort. De gezondheid van mensen gaat toch voor?” Zelf woont hij vier kilometer van een geitenstal. “Ik ben er wel bang voor, we moeten er af en toe langs.”

Liesbeth uit Herpen snapt de onverschilligheid van haar buurtgenoten niet. “Ik vind het verschrikkelijk. Ik haal mijn schouders niet op, de gezondheid is in het gedrang. Ik maak me echt wel zorgen, ik en mijn man hebben allebei Q-koorts gehad.” Ze vind het een moeilijk en complex probleem voor zowel de inwoners van Herpen als de geitenhouderij.

Moet de geitenhouderij dan weg? “Dat vind ik een moeilijke beslissing, het is zijn broodwinning ook natuurlijk. Moeilijk, moeilijk.” Zelf probeert ze de omgeving van de geitenstal te mijden. Toch woont Liesbeth zo’n achthonderd meter van de stal vandaan. “Heel vervelend. Maar ik ga echt niet verhuizen, misschien moeten de geiten maar naar de polder."