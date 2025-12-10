112-nieuws: Brand in bijgebouw van distributiecentrum EDO in Deurne • 25 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden bij woning, 20-jarige aangehouden

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

21:58 Brand in bijgebouw van distributiecentrum EDO in Deurne In een bijgebouw van het distributiecentrum van het bedrijf EDCO aan de Helmondsingel in Deurne heeft woensdagavond kort brand gewoed. Dat meldde de Veiligheidsregio rond tien uur. Lees verder

21:56 25 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden bij woning, 20-jarige aangehouden In een woning in Breda is woensdagavond ongeveer 25 kilo zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Het gaat om vuurwerk uit de categorieën F2, F3 en het levensgevaarlijke F4. De bewoner, een 20-jarige man uit de wijk Westerpark, zal worden verhoord en moet zich later voor de rechter verantwoorden. Lees verder

20:34 Auto op de kop beland bij ongeluk in Tilburg Een auto is woensdagavond op de kop beland bij een ongeluk op de kruising van de Hoefstraat en Professor Kernkampstraat in Tilburg. Bij het ongeluk zou ook een andere auto betrokken zijn geweest. Lees verder

17:03 Gewapende overval bij tweedehandswinkel in Breda, medewerker lichtgewond Een tweedehandswinkel aan de Nieuwstraat in Breda is woensdagmiddag even na half vijf overvallen door twee gewapende daders. Een medewerker liep daarbij lichte verwondingen op. Lees verder

16:55 Ongeluk met twee vrachtwagens op A16, twee rijstroken dicht Door een ongeluk met twee vrachtwagens op de A16 bij knooppunt Galder zijn woensdagmiddag twee rijstroken afgesloten. Dat zorgt iets voor zes uur voor zo'n tien minuten vertraging. Lees verder

16:47 Penetrante lucht in huizen in Heesch blijkt niet gevaarlijk De Sonniusstraat in Heesch is woensdagmiddag een tijdje afgesloten geweest door een penetrante lucht die al urenlang in huizen in de woonwijk hangt. De gemeente liet rond zes uur weten dat de lucht niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Lees verder

15:30 Grote controle bij autobedrijven: bijna vier ton cash en wapen gevonden Bij een controle van een autobedrijf in Tilburg is ruim 380.000 euro aan contant geld gevonden. Daarnaast werden er bij controles van andere autobedrijven in zeven gemeentes in Midden-Brabant gestolen goederen, een stroomstootwapen en pepperspray gevonden. Ook zijn er verschillende overtredingen vastgesteld. Lees verder

15:00 Bange kat op het dak laat zich niet vangen door de brandweer in Goirle Een kat op een dak heeft de brandweer woensdagmiddag goed 'vermaakt' aan de Kerkstraat in Goirle. De brandweer kwam met een hoogwerker ter plaatse om het angstige beestje te redden, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Lees verder

14:55 Motorrijder zwaargewond na botsing met busje in Mariahout Een motorrijder is woensdagmiddag zwaargewond geraakt bij een botsing met een busje op de Rooijseweg in Mariahout. De motorrijder botste achterop de bus. Lees verder

13:08 Botsing met twee scooters in Helmond Twee scooterrijders zijn woensdagmiddag tegen elkaar gebotst in de Lungendonk in Helmond. Eén jongen is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. De ander is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Lees verder

11:41 Atlético-supporter na wedstrijd tegen PSV mishandeld, 10 mensen opgepakt Tien mensen zijn maandag en dinsdag in Eindhoven opgepakt rond de Champions League-wedstrijd PSV-Atlético Madrid. Er zitten nog twee mannen van 33 en 36 jaar oud uit Eindhoven vast. Zij hebben kort na middernacht een Spaanse voetbalsupporter mishandeld. Die raakte gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Lees verder

10:41 Geïrriteerde ogen door ammoniaklek op industrieterrein in Tilburg Meerdere mensen hebben woensdagochtend oogklachten gekregen door een ammoniaklekkage bij een bedrijf op het industrieterrein aan de Hub van Doorneweg in Tilburg. De lekkage ontstond tijdens werkzaamheden. Lees verder