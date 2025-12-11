Live | 3e dag Stint-zaak: tranen, knuffels en boosheid

10:32

"Thuis zijn we langzaam het nieuws terug gaan kijken", zegt Erwin. "Het viel me op dat de producent meteen in de slachtofferrol schoot. Hij verscheen aan allerlei talkshowtafels. Het viel me op dat hij alleen maar met zijn bedrijf bezig was en geen empathisch vermogen had. Zijn mediaoptredens hebben me erg gekwetst. Het maakt me boos dat de producent geen medeleven heeft getoond, richting de nabestaanden. Je moet jezelf schamen."

"Een ongeluk is een ongeluk, maar dit is nalatigheid. Het had geholpen als jullie naar ons toe waren gekomen", zegt Erwin. Hij richt zich tot de bestuurster van de Stint. "Hier zitten alleen maar verliezers, maar met één heldin. Jij hebt er alles aan gedaan om dit ongeluk te voorkomen. We wensen jou veel kracht toe."

Dan neemt Wendy het woord. Ze snikt. "Als je een kind verliest, dan zijn daar geen woorden aan te geven. Voor mij is het een verschrikkelijke nachtmerrie, er komt geen einde aan." Ze herhaalt de laatste woorden van Liva, die door haar hoofd blijven echoën. "Mama, mag ik nog een kus van jou?"

Ze beschrijft haar schuldgevoel over dat ze haar kinderen niet zelf naar school bracht. "Het was de ergste dag van mijn leven. Tot op de dag van vandaag zijn sirenes voor mij een trigger voor angstgevoelens. Het was een horrorbeeld, om Dana en Liva daar zo te zien liggen. Ze waren écht dood. Dat mag niet, dat kan niet en dat wil ik niet. Dat voel ik nog steeds." Wendy werd gediagnosticeerd met PTSS. "In een trein stap ik nooit meer. Stilstaan voor een spoor, luisteren naar de bellen, dat blijft moeilijk."

Wendy heeft de slaapkamers van Dana en Liva gelaten zoals ze waren. Ze beschrijft haar pijn. "Geen knuffeltjes en geen kusjes meer. Niet meer samen lachen. Ik wilde niet weggaan van de kistjes. Ik wilde geen afscheid nemen. Ze moesten altijd bij mij blijven."

Dan richt ze zich ook weer tot de bedrijfsleiders. "Tegen jullie wil ik zeggen, hoe hebben jullie je als een slachtoffer op kunnen stellen? Liegen en bedriegen werkt niet", zegt ze. "Al die jaren is er geen woord van medeleven aan ons getoond."

"De bestuurster, je weet, we hebben je lief", sluit ze af.