112-nieuws: Coffeeshop Cool in Eindhoven moet de deuren sluiten • Auto botst tegen vangrail op de A58, deel snelweg dicht

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

12:31 Coffeeshop Cool in Eindhoven moet de deuren sluiten Coffeeshop Cool in het Eindhovense stadsdeel Woensel moet dicht. Dat heeft de rechter donderdag bepaald. Volgende week moet de zaak zijn ontruimd. De huurder kampt met een flinke schuld. Lees verder

12:22 Auto botst tegen vangrail op de A58, deel snelweg dicht Een auto is donderdag rond het middaguur tegen de vangrail gebotst op de A58 bij Wouwse Plantage. Omdat de beschadigde vangrail gerepareerd moet worden, is een rijstrook van de rijbaan dicht richting Breda. Lees verder

07:50 Dode vrouw in voortuin van huis in Rijen gevonden Voor een huis aan de Naussaulaan in Rijen is donderdagochtend het lichaam van een vrouw gevonden. "Het gaat om een natuurlijk overlijden", meldt de politie. Lees verder

07:35 Weer raak bij huis in Oisterwijk: nu brand, eerder al stenen door de ruit Er is donderdagochtend brand gesticht bij een huis aan de Jeroen Boschstraat in Oisterwijk. Buurtbewoners zagen iemand wegrennen. Vervolgens vloog de voordeur in brand. Lees verder