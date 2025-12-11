Seref (41) door het hoofd geschoten: dader voor moord 18 jaar de cel in

Mohammad Ismael A. uit Eindhoven gaat achttien jaar de cel in voor het opzettelijk van zeer dichtbij doodschieten van zijn 41-jarige stadgenoot Seref. De 20-jarige Mohammad wilde volgens de rechtbank in Den Bosch wraak nemen nadat hij bij een verkeersruzie was vernederd door het latere slachtoffer. Dit gebeurde op 23 juni 2024. Er was 26 jaar cel geëist.

Drie andere Eindhovenaren, van 20, 20 en 24, kregen van de rechter zes, zes en acht jaar cel opgelegd. Twee zijn in de ogen van de rechter medeplichtig geweest aan de moord op de Rode Kruislaan. De derde verdachte werd 'alleen’ veroordeeld voor vuurwapenbezit en pogingen tot woningoverval en afpersing.

Drie kwartier eerder die zondagavond had Mohammad het aan de stok gekregen met Seref en een andere man. Hierbij werd Mohammed ook geslagen, bespuwd en uitgelachen. Hij is toen in een auto, vergezeld door zijn drie maten, op zoek gegaan naar Seref om verhaal te halen. Toen ze hun doelwit zagen, vlakbij het Henri Dunantpark in Eindhoven, stapte Mohammad uit en schoot hij Seref direct een kogel door het hoofd. De Eindhovenaar overleed dezelfde avond nog in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

De uitspraak die vrijdagmiddag werd gedaan, moet hard zijn aangekomen bij de nabestaanden, vrienden en bekenden van het slachtoffer. Ze waren net als bij de zittingen, eerder dit najaar, massaal in de rechtszaal aanwezig. Een aantal reageerde bedrukt en verdrietig nadat de rechter was uitgesproken. Eind oktober werden nog veel hogere gevangenisstraffen geëist wat tot een ovationeel applaus leidde.

Ook overvallen gepleegd in Uden en Antwerpen

De straffen zijn niet alleen opgelegd vanwege de betrokkenheid bij het doodschieten van Seref. Volgens de rechter hebben alle vier de mannen eerder in juni vorig jaar een huis aan de Margrietstraat in Uden overvallen. Hierbij werd de bewoner een pistool tegen het hoofd gezet en hij kreeg een knietje.