112-nieuws: Man rijdt voor derde keer in een week zonder rijbewijs • Meerdere mensen ondergespoten met zwarte verf in Tilburg: 'Wat bezielt je?'

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

20:16 Man rijdt voor derde keer in een week zonder rijbewijs Een automobilist is vrijdagochtend van de snelweg A50 bij Veghel gehaald omdat hij voor de derde keer in een week zonder rijbewijs reed. Lees verder

17:38 Meerdere mensen ondergespoten met zwarte verf in Tilburg: 'Wat bezielt je?' Meerdere mensen zijn donderdagavond rond kwart over acht op het station in Tilburg ondergespoten met zwarte verf. De politie vraagt iedereen die verf in zijn kleding heeft zich te melden en aangifte te doen. Lees verder

14:50 File op A58 na ongeluk, rechterrijstrook dicht Ook op de A58 moeten automobilisten vrijdagmiddag rekening houden met file. Tussen Best en Moergestel, in de richting van Eindhoven naar Tilburg, is een ongeluk gebeurd. Lees verder

14:23 File door ongeluk op A2 van Eindhoven naar Maastricht Op de A2 in de richting van Eindhoven naar Maastricht staatvrijdagmiddag een file door een ongeluk. De vertraging liep op tot 45 minuten. Om drie uur was de vertraging nog acht minuten. Lees verder

13:18 Verwarde man uit huis in Boekel gehaald door arrestatieteam Een arrestatieteam heeft vrijdagochtend een verwarde man in zijn woning aan de Lijsterlaan in Boekel aangehouden. Lees verder

13:09 Vrouw (46) aangehouden bij steekpartij in Sint-Oedenrode De politie heeft een vrouw (46) aangehouden bij een steekpartij in een huis aan de Dreesstraat in Sint-Oedenrode. Die vond in de nacht van donderdag op vrijdag plaats. Een 54-jarige man raakte daarbij gewond aan zijn gezicht en is naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Lees verder

10:03 Smeulende boomstammen in park de Hondsberg, vermoedelijk aangestoken Grote boomstammen in het park van de Hondsberg in Oisterwijk zijn vermoedelijk donderdagavond of vrijdagochtend aangestoken. Ze hebben waarschijnlijk uren in brand gestaan. Lees verder

08:00 Treinverkeer Breda en Rotterdam weer opgestart na 'vreemde geur' Op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda reden vrijdagochtend tijdens de ochtendspits geen treinen. Een spoorwerker rook een vreemde geur toen een goederentrein passeerde. De treinen rijden weer normaal vanaf kwart voor tien. Lees verder