Statenleden verlaten zaal tijdens spreektijd FDF-voorman

Statenleden hebben vrijdagochtend de Statenzaal verlaten terwijl FDF-voorman Marc van den Oever het woord had. Donderdag stuurde de radicale boerengroep deurwaarders naar Statenleden van coalitiepartijen. Zij die vóór nieuwe landbouwplannen zouden stemmen, zouden bijdragen aan een strafbaar feit. Statenleden voelen zich daardoor geïntimideerd en wijzen de actie af.

Vrijdag stemmen Provinciale Staten over stikstofmaatregelen van de provincie. Die gaan over verduurzaming van verouderde stallen en het aanpassen van de belasting op grote grondwateronttrekkingen. Boeren zijn tegen de plannen en protesteren er al een poos tegen. Donderdag kwam daar een actie van FDF bovenop. Statenleden kregen 's ochtends vroeg een deurwaarder aan huis met een aangetekende brief in handen. Statenleden zouden medeplichtig zijn als ze instemmen met nieuwe landbouwplannen van de provincie. 'Thuis benaderen en intimideren van volksvertegenwoordigers is onacceptabel' Aan het begin van de vergadering gaf Commissaris van de Koning Ina Adema een verklaring namens alle partijen (behalve Forum voor Democratie). "Het thuis benaderen en intimideren van volksvertegenwoordigers is volstrekt onacceptabel en ontoelaatbaar. Statenleden moeten zonder last, dus in alle vrijheid hun werk kunnen doen. Ook bij soms moeilijke en impactvolle besluiten."

"Het hebben van een verschil van mening en het voeren van een stevig debat hoort bij een open samenleving", vervolgde Adema. "Bangmakerij niet. Dit tast het gevoel van veiligheid van volksvertegenwoordigers aan en ondermijnt het democratisch proces. En daarom veroordelen wij deze intimiderende actie." Statenleden verlaten de Statenzaal

Na de verklaring kreeg FDF-voorman Marc van den Oever, als eerste van een aantal boeren, het woord over de landbouwplannen voor het verduurzamen van verouderde stallen, waar vrijdag over gestemd wordt. Daarop verlieten de Statenleden van GroenLinks, PvdA, SP, D66, Partij voor de Dieren en Volt de Statenzaal. “Wij luisteren naar iedereen, altijd. Voor ons ligt de grens als je politici thuis probeert te intimideren", zegt PvdA-fractievoorzitter Ward Deckers. "Die grens trekken wij nu. Laten we de rust bewaren, maar ook helder zijn in wat wel en niet oké is.” Matthijs van Miltenburg (D66) is het daarmee eens: "FDF is over de schreef gegaan en heeft dus in onze ogen zijn recht verspeeld om vandaag gehoord te worden." Nico Heijmans (SP) voegt toe: "Inspreken is een recht, intimidatie niet. Als je mensen intimideert op hun persoonlijke thuisadres heb je voldoende duidelijk gemaakt waar je staat." Inge Vossen, fractievoorzitter van Volt, kreeg geen brief maar verliet wel de zaal. "Ik loop niet weg van de inhoud. Maar ik vind een grens overschreden is. Ik sta naast mijn collega's. Thuis is een veilige plek en dat moet zo blijven. Door weg te lopen, laat ik zien dat ik naast mijn collega's sta die hierdoor geraakt zijn." Uitgelachen

Bij het verlaten van de zaal werden de Statenleden uitgelachen door boeren op de publieke tribune. De Commissaris van de Koning wees hen erop dat het niet de bedoeling is om de vergadering van commentaar te voorzien en wees de twee boeren erop dat ze desnoods konden worden verwijderd van de tribune. De VVD bleef zitten, maar had liever gezien dat FDF niet had mogen spreken. "Ons reglement staat mensen het woord weigeren alleen niet toe. En als ze dan spreken, laten wij ons niet wegjagen uit onze eigen vergaderzaal. De inspreekbijdrage van FDF was overigens verwerpelijk en laat zien dat elk gesprek met hen onmogelijk is." Marc van den Oever zei onder meer dat de boeren vrijdag 'in vrede komen', maar dat het aan de Statenleden is 'hoe we vandaag verder gaan'.