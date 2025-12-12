Stefan en Arkadiusz waren ladderzat, plots lag Stefan dood op de grond

De 69-jarige Poolse man die op 28 augustus dood werd gevonden in een appartement in het centrum van Uden werd doodgeslagen. In de rechtbank in Den Bosch bleek vrijdag dat justitie de 46-jarige Arkadiusz N. uit Polen ervan verdenkt de man met een hard voorwerp te hebben geraakt.

In de eerste regiezitting na de vondst van de dode man in dat appartement aan de Galerij in Uden bleek dat het een bizar tafereel moet zijn geweest. Arkadiusz N. mocht van de huisbaas in dat appartementje boven een speelgoedwinkel en babyzaak wonen in ruil voor klusjes, zo vertelde zijn advocaat na de zitting. Ruzie tussen tweetal

Een van de regels van de huisbaas was dat Arkadiusz geen bezoek mocht ontvangen. En dat was waarschijnlijk niet voor niks. Arkadiusz dronk veel en het slachtoffer, genaamd Stefan, net zo. Stefan kwam daar regelmatig op bezoek om naast veel te drinken bijvoorbeeld even te douchen. Ook kreeg hij wel eens geld, vertelde de advocaat van Arkadiusz. Beiden Polen dronken die dag bier en wijn door elkaar, aangevuld met wodka. En toen de drank op was op die donderdag ging Arkadiusz nog meer drank halen. Op een gegeven moment zou er ruzie zijn ontstaan tussen de ladderzatte Polen en werd er gevochten, zo legde de advocaat tijdens de korte zitting uit.

Slachtoffer naar de hal gesleept

Stefan viel overal tegenaan in de woning en bleef op een gegeven moment roerloos op de grond liggen. Arkadiusz probeerde hem nog wakker te maken. Hij dacht dat Stefan bewusteloos was en sleepte hem naar de hal om het tapijt in de woonkamer, dat vol bloed zat, schoon te kunnen maken. Arkadiusz was namelijk bang dat de huisbaas elk moment binnen kon komen. Hij mocht helemaal geen bezoek ontvangen, anders zou hij uit de woning worden gezet, zo was hij gewaarschuwd. Waarschijnlijk herkende de huisbaas de scootmobiel van Stefan beneden op straat. Hij ging hij het appartement binnen om een einde te maken aan het samenzijn. Maar daar trof hij Arkadiusz en de levenloze Stefan aan. De politie kwam naar het appartement en arresteerde Arkadiusz.

Stefan had zijn scootmobiel beneden geparkeerd. Foto: Noël van Hooft / Omroep Brabant

Volgens de advocaat valt over de doodsoorzaak nog wel te twisten. Stefan had al een slechte gezondheid, claimde hij. Zo zou hij hartpatiënt zijn geweest en alcoholist. Volgens de advocaat ligt de oorzaak van het overlijden in een samenloop van omstandigheden en komt die niet alleen door het slaan. Justitie zegt daarentegen dat er haren en bloed zijn gevonden op een lamp en dat zou er op kunnen wijzen dat Stefan hard met die lamp werd geslagen.

Er moet nog veel onderzoek worden gedaan naar de doodsoorzaak van Stefan en wat er nou precies is gebeurd in het appartement, zo bleek op deze eerste regiezitting. Tijdens een volgende tussentijdse zitting op 6 maart zal blijken hoever het onderzoek is gevorderd. Ondertussen zit Arkadiusz in Ter Apel in de gevangenis. Dat is een speciale inrichting voor mensen zonder Nederlandse nationaliteit die in Nederland een misdrijf hebben gepleegd en illegaal in het land verblijven. Door een misverstand was Arkadiusz zelf niet bij de zitting. De transporteurs van justitie dachten dat hij nog in de PI in Grave zat en waren dus aan het verkeerde adres. Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.