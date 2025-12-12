'Intimiderende' brief aan Statenleden moest wel thuis bezorgd worden

Statenleden voelden zich donderdag geïntimideerd toen ze thuis een brief van Farmers Defence Force kregen, afgeleverd door deurwaarders. De beroepsgroep van deurwaarders snapt het vervelende gevoel dat de Statenleden hebben ervaren, maar zegt dat de bezorging van de brief niet kon worden geweigerd.

De Statenleden die de brief kregen, voelden zich geïntimideerd. Vrijdag spraken alle politieke partijen zich uit tegen de actie van FDF, net als landbouwminister Femke Wiersma. Vrijdag werd er in het provinciehuis vergaderd over de plannen waartegen FDF strijdt. Bij het inspreken van FDF-voorman Mark van den Oever verlieten coalitiepartijen de zaal , als reactie op de intimiderende actie van donderdag.

Farmers Defence Force (FDF) liet de brief donderdag bezorgen bij Statenleden van de coalitiepartijen. De boerenorganisatie wilde de politici ertoe bewegen vrijdag niet in te stemmen met de nieuwe landbouwplannen van de provincie.

Niet de bedoeling van gerechtsdeurwaarder

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) zegt zich voor te kunnen stellen dat Statenleden geschrokken zijn toen donderdag een deurwaarder bij hun huis stond. "We vinden het bijzonder vervelend dat ze dat hebben ervaren als een manier om hen te intimideren. Dat is natuurlijk nooit de bedoeling geweest van de gerechtsdeurwaarder", zegt de KBvG in een reactie.

De KBvG vindt wel dat de boerenorganisatie met het versturen van de brief te ver is gegaan. "Wij vinden het onwenselijk dat bewindspersonen en politici op hun privéadres worden benaderd, zeker wanneer het gaat om politieke of maatschappelijke boodschappen."

Politici geen bijzondere status

Hoogleraar Kasper Krzeminski is gespecialiseerd in de positie van de gerechtsdeurwaarder. Dat politici thuis de brief ontvingen, is volgens hem wel logisch. "In de wet hebben politici geen bijzondere status. De deurwaarder komt op zo'n moment gewoon bij de mensen thuis", zegt hij over het versturen van de brief. Deze wordt dus niet afgegeven op bijvoorbeeld het provinciehuis of een partijbureau. Volgens Krzeminski wordt een deurwaarder ingezet als mensen, in dit geval FDF, zeker willen weten dat een brief de juiste persoon bereikt.

"De deurwaarder is een bijzonder ambtenaar en het afleveren van een brief valt onder de ministerieplicht." Het bezorgen van de brief staat los van de inhoud ervan, benadrukt Krzeminski. "Deurwaarders beoordelen alleen of de inhoud niet in strijd is met de openbare orde. De verantwoordelijkheid van de inhoud ligt volledig bij de afzender."

Kon niet weigeren

KBvG zegt dan ook dat de deurwaarder, in dit geval een bedrijf uit Weert, het bezorgen van de brief simpelweg niet kon weigeren. "De enige wettelijke reden om zo’n brief niet te bezorgen is wanneer deze in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. Dat is hier niet het geval", oordeelt de KBvG.