Kermisondernemer neergeschoten: collega moet ton betalen

De man van 62 die vastzit voor het neerschieten, in Breda, van een voormalige zakenpartner in de kermiswereld moet zijn slachtoffer een schadevergoeding van ongeveer een ton betalen. De civiele rechter in Breda heeft dit vrijdag bekendgemaakt.

Volgens het 39-jarige slachtoffer raakte hij in september ernstig gewond door de schietpartij en is zijn bedrijf daarna in zwaar weer gekomen. De 39-jarige man heeft nog steeds een kogel in zijn lichaam. Beiden hebben een bedrijf in Zundert. De verdachte staat dinsdag voor het eerst, pro forma, voor de strafrechter in Breda. Hij wordt beschuldigd van poging tot moord en wapenbezit. Wat gebeurde er op 1 september?

Op 1 september liep het compleet uit de hand op de Liesbosstraat. De twee kermisondernemers hadden een zakelijk conflict en waren van plan dit bij de advocaat van de verdachte in Breda op te lossen.

De twee mannen zouden samen een investering hebben gedaan in Police Department als kermisattractie. Het zou 'de grootste verplaatsbare attractie van Europa' zijn. Dit zogeheten funhouse werd gebouwd in Noord-Holland en geldt als een miljoenenproject in de kermisbranche. Ze konden het hierover niet eens worden. Het latere slachtoffer was er bovendien achter gekomen dat hij door de verdachte ‘op verschillende manieren was benadeeld’. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren