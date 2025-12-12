Sluis in Schijndel weken later weer open na aanvaring

De sluis in Schijndel is sinds vrijdag weer open voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat laat weten dat de sluis donderdag uitgebreid is getest. Vrijdagochtend zijn nog een paar procedures doorlopen en vanaf de middag is de sluis weer open.

De Schijndelse sluis was sinds donderdag 27 november dicht omdat schip De Oerol erop was gebotst . Daardoor ging onder andere de motor van de sluisdeur kapot. Meerdere schepen konden daardoor niet meer verder varen. Schippers moesten noodgedwongen wachten tot ze verder konden.

Het weekend daarna werd de deur nog handmatig geopend voor schepen die écht niet konden omvaren omdat de omvaarroutes te smal of te ondiep waren. Na het weekend ging de sluis helemaal op slot voor de herstelwerkzaamheden. Schippers die er nog niet door waren, moesten wachten tot de reparatie klaar was.

Vorige week vrijdag is de sluis drooggezet, zodat er een 3D-scan kon worden gemaakt van de opgelopen schade. Rijkswaterstaat laat weten dat daaruit blijkt dat de deuren niet zijn beschadigd, maar wel de sokkels waar de motoren op stonden.

Deze kapotte onderdelen zijn vervangen. En omdat de sluis toch gesloten was, is er gelijk onderhoud verricht, zoals het schoonmaken van de deuren.