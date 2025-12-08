Schijndelse sluis drooggezet voor herstel, scheepvaart wacht af

Een deel van de sluis in Schijndel is vrijdag drooggezet, zodat er een 3D-scan kon worden gemaakt van de opgelopen schade. Dit laat Rijkswaterstaat maandagmiddag weten. De sluis werkt sinds eind november niet meer, nadat een binnenvaartschip tegen de sluisdeuren is gevaren.

Om de deuren droog te kunnen zetten, zijn er tijdelijk droogschotten voor de sluis geplaatst. Dat heeft Rijkswaterstaat gedaan met een grote kraan naast de sluis. Aan de kraan hing daarna een werkbak, van waaruit medewerkers onderzoek konden doen bij het bovenhoofd van de sluis. Aanvaring

In de nacht van 26 november, rond half één, voer het binnenvaartschip De Oeral tegen de sluisdeuren in Schijndel aan. Daarbij ontstond schade aan verschillende onderdelen van de sluis. Zo raakte de motor van een van de deuren defect.

Na de aanvaring kon een deel van de schepen nog handmatig door de sluis worden gelaten, maar sinds 1 december is de sluis helemaal dicht. De schepen die sindsdien zijn komen aanvaren, moeten wachten tot de reparaties zijn afgerond. De andere optie is omvaren via Panheel, maar dat is voor veel schepen te duur of niet mogelijk door de beperkingen die er op de omvaarroute zijn.

Nieuwe onderdelen besteld

Door de klap van de aanvaring zijn er scheuren ontstaan in de consoles van de sluis. Op die consoles staan de aandrijfmotoren van de sluisdeuren. Deze onderdelen zijn besteld en worden vervangen zodra ze binnen zijn. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar een defecte motor van de sluis en worden de tandwielkasten nog geïnspecteerd. Ook heeft Rijkswaterstaat verschillende onderdelen besteld die sowieso aan de sluis vervangen moesten worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen kritieke en niet-kritieke onderdelen. De niet-kritieke onderdelen hoeven volgens Rijkswaterstaat niet per se hersteld te zijn om de sluis weer in werking te stellen. “Maar als we dit kunnen oppakken binnen de tijd die nodig is voor het kritieke herstel, doen we dat.” Het belangrijkste doel blijft om de sluis weer zo snel mogelijk veilig in werking te hebben.