Deze Oranjefans zijn ondanks dure tickets bij WK: 'Helemaal gek'

De tickets voor het WK voetbal zijn bijzonder duur, dus twijfelen veel Oranjefans wel of ze naar Amerika zouden gaan. Maar Sjoerd van Fessem uit Breda en de Oosterhoutse Jacco Buijsman zijn erbij. "Ik ga ook naar de finale. Ik verwacht dat we wereldkampioen worden."

Sjoerd van Fessem heeft zich donderdag ingeschreven voor één ticket. Later hoort hij of hij die ook echt krijgt. De Oranjefan vertelde in oktober nog dat hij overwoog om het WK over te slaan. "Het hele toernooi volgen kost je meer dan 20.000 euro", zei hij. Nu heeft hij dus de knoop doorgehakt: hij gaat. Naar de tweede wedstrijd van Nederland in Houston. "Het is de goedkoopste categorie. Het kaartje kost me 200 dollar."

"Ik ga achttien dagen naar Curaçao tijdens de voorrondes."

Donderdag konden fans uit alle landen zich inschrijven voor een WK-ticket. Dat kon in twee eerdere verkooprondes ook al, maar toen was nog niet bekend wie wanneer speelde. Volgens voetbalbond FIFA zijn er in de eerste 24 uur van de derde verkoopfase al vijf miljoen aanvragen binnengekomen. Over de tickets is de afgelopen maanden al veel gezegd. De prijzen zijn torenhoog. Als je een land van de eerste wedstrijd tot de finale zou volgen, kost dat je minimaal 5600 euro. Dat is bijna vijf keer zoveel als in tijdens het WK in Qatar.

Normaal pakt Van Fessem het hele toernooi mee, maar dat is nu dus onhaalbaar. Hij heeft echter een goed alternatief. "Ik ga achttien dagen naar Curaçao tijdens de voorrondes. Je zit daar in ongeveer dezelfde tijdzone, dus dat komt mooi uit. En omdat Curaçao zich ook heeft geplaatst, verwacht ik dat ik daar overal wedstrijden kan kijken. Het zal daar wel enorm leven. Leuk om dat mee te krijgen."

"Ik ga met een aardig clubje Oranjefans, dus het wordt denk ik heel bijzonder."

Vanuit daar gaat hij dan naar Houston. Het wordt een andere beleving dan normaal, zegt hij. "Maar ik vind dat ik heel erg veel luxe heb dat ik deze keuze kan maken. Dat ik daar de vrijheid en het geld voor heb. Ik ga met een aardig clubje Oranjefans, dus het wordt denk ik heel bijzonder." Ook fan Jacco Buisman uit Oosterhout is erbij. Hij gaat naar de laatste wedstrijden van het toernooi. Het is dus nog niet zeker of Nederland daar bij is, maar Buisman denkt dat dat wel goed komt.

"Ik denk dat we wereldkampioen worden."