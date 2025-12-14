Thijmen speelt hoofdrol in Eftelingmusical: 'Waanzinnig'

Hij speelde toen hij pas 11 jaar oud was in sprookjesmusical Pinokkio en deed een paar jaar geleden mee aan The Voice Kids. Nu staat Thijmen Staps uit Tilburg op het podium als Joris in de musical Efteling vertelt… Joris en de Draak, die zondag in première gaat. Daar is hij best trots op. "Ik heb altijd gehoopt dat dit zou gebeuren, maar het is waanzinnig dat het nu echt zover is."

"Heel bijzonder", noemt Thijmen het. "Ik ben op mijn zevende begonnen met theater en heb dus wel al andere rollen gespeeld, maar door heel Nederland toeren met zo'n show is wel wat anders."

Deze zondag gaat het gebeuren. Dan gaat de musical waarin Thijmen Staps een hoofdrol speelt officieel in première, en niet zomaar ergens: in het Theater aan de Parade in Den Bosch. Daarna toert de cast maandenlang door Nederland en België.

Fan van achtbaan en sprookje

De Eftelingmusical gaat over een gezin dat onderweg is naar de Efteling, maar autopech krijgt. In de auto vertelt de familie daarom een verhaal: dat van Joris en de Draak. Het gaat over een koninkrijk dat al jaren wordt geterroriseerd door een draak. Joris besluit samen met zijn goede vriendin Rosalie de draak te gaan verslaan.

Thijmen is fan van de achtbaan in de Efteling dat op het sprookje is gebaseerd, én van het verhaal zelf. "Niet de sterkste verslaat de draak, maar de slimste. Dat vind ik een mooie boodschap om te laten zien."

Druk met studie

De jonge acteur is intussen nog druk met zijn studie. Hij is bezig aan het laatste jaar van zijn opleiding muziektheater in Tilburg. "Ik heb echt veel geleerd. Dat kan ik nu meteen toepassen."

Voor andere jongeren die ook een musicaldroom hebben, heeft hij één gouden, simpele tip: doe vooral waar je zin in hebt. "Als jij in een voorstelling wil spelen, dan ga ervoor."