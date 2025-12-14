Rechter fluit provincie terug: bevers doden mag voorlopig niet meer

Het doden van bevers mag in Brabant voorlopig niet meer. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch deze week besloten. Door een ontheffing van de provincie mocht de Faunabeheereenheid Noord-Brabant (FBE) eerst wél bevers doden, maar twee stichtingen waren het daar niet mee eens en spanden daarom een rechtszaak aan.

Dat moest dan wel het állerlaatste redmiddel zijn. Eerst moest de FBE kijken of ze bijvoorbeeld de burcht waar overlastgevende bevers in wonen konden verplaatsen of slopen. Als dat niet werkte, kon de eenheid besluiten om over te gaan tot doden.

De bever rukt op in Nederland en soms zorgt dat voor overlast. Zo knagen de dieren aan dijken, wegen of landbouw , maar bevers zomaar doodschieten mag niet. De FBE mocht dat in uitzonderlijke gevallen wel, omdat de eenheid in 2023 een ontheffing van de provincie had gekregen .

Bezwaren waren terecht

Maar die keuze had volgens de rechtbank helemaal niet bij de FBE mogen liggen. De provincie had zélf per bever moeten besluiten of het dier gedood mocht worden. De bezwaren van Stichting Fauna4Life en Stichting Animal Rights, de partijen die de rechtszaak aanspanden, waren dus terecht, vindt de rechtbank.

De twee belangenorganisaties houden zich al langere tijd met het welzijn van bevers. Begin 2024 maakten ze al bezwaar bij het provinciebestuur tegen het besluit om de ontheffing te verlenen. Ze kregen deels gelijk, maar het besluit bleef staan.

Stichtingen naar de rechter

De stichtingen zeiden daarom naar de rechter te willen stappen. Afgelopen september diende de zaak, en deze week is er uitspraak gedaan.

Voorlopig mag de FBE dus geen bevers doden op basis van de ontheffing die ze nu hebben. De rechtbank heeft niet geoordeeld dat het doden van bevers in Brabant nooit meer mag. In principe kan de provincie een nieuw plan gaan maken, mits het dan wel voldoet aan de uitspraak van de rechtbank.

De provincie krijgt verder geen straf. Wel moet het de proceskosten van bijna 2000 euro aan de stichtingen betalen.