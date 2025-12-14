Automobilist vrijgelaten na fataal ongeval 18-jarige Lars

De 23-jarige automobilist die vrijdagnacht is aangehouden na een dodelijk ongeval in Maren-Kessel is zondagavond vrijgelaten. De man is nog wel verdachte in het onderzoek, zo laat de politie zondag weten. Bij het ongeluk kwam de 18-jarige Lars uit Berlicum om het leven.

Even later hielden agenten een verdachte aan, de 23-jarige man uit Maren-Kessel. De man reed in een bestelbus, deze is in beslag genomen voor sporenonderzoek.

Politie hoopt op meer getuigen

"We onderzoeken nog steeds wat de rol van de bestuurder is geweest. We weten wel dat hij betrokken is bij het ongeval. We zijn nu op zoek naar meer informatie over het ongeval." De man zal later opnieuw worden verhoord.

Volgens de politie is het mogelijk dat er meer meer mensen betrokken zijn. Ze hoopt dat mensen met camerabeelden in de wijde omgeving van het ongeval zich melden als ze dat nog niet gedaan hebben.

Wedstrijden afgelast

Alle thuiswedstrijden van voetbalclub BMC Berlicum werden zaterdag afgelast nadat de jongen overleed. Lars speelde zelf voor de club en was ook jeugdtrainer.