Brand op dramatisch moment voor restaurants: '1500 kerstgasten afbellen'

De horecazaken Giornale en Sopranos aan het Stationsplein in Eindhoven zullen maandenlang de deuren moeten sluiten na de brand die daar zondagnacht uitbrak. "Het is een zooi, alles zit vol rook en onder de as", laat de eigenaresse van beide zaken maandagochtend weten.

Het vuur brak zondagnacht rond halftwee 's nachts uit, in de gezamenlijke spoelkeuken van Giornale en Sopranos. Deze zaken zijn aan de achterkant met elkaar verbonden. De gasten waren net weg en het personeel was aan het naborrelen toen de eigenaresse - die zelf niet in de zaak aanwezig was zondagnacht - opeens gebeld werd door de alarmcentrale. "Het is een nachtmerrie. Deze angst hebben we altijd gehad, dat we uit bed zouden worden gebeld en alles in brand zou staan. We zijn nu maanden uit de running, alles is kapot."

De eigenaresse is de ochtend na de brand nog vol ongeloof. Giornale was haar eerste zaak en Sopranos nam ze in 2012 over. "Dit voelt als ons thuis." Hoe de brand kon ontstaan, weet ze niet. "Het is begonnen in de gezamenlijke spoelkeuken. Vervolgens is het vuur uitgebreid naar Giornale, dat heeft de meeste schade opgelopen. De spoelkeuken is weg. Alles hier is van hout, dit zijn oude, geschakelde panden." Tussen haar twee zaken in is Tokio by night gevestigd. Ook deze zaak heeft flinke schade opgelopen, al woedde daar geen brand. Het gaat daar alleen om rook- en roetschade. Op de plek waar de brand woedde, hangt maandagochtend nog altijd een indringende rooklucht.

De maandagochtend staat in het teken van het opruimen van alle schade bij Sopranos en Giornale in Eindhoven (foto: Noël van Hooft).