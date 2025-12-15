Bredase verdachte had thuis 'genoeg pillen om middelgrote stad te verdoven'

Een van de twee Bredase verdachten van illegale handel in geneesmiddelen had thuis honderdduizenden pillen en medicijnen en driehonderd kilo cocaïne liggen. "Genoeg om een middelgrote stad te verdoven", zei het Openbaar Ministerie maandag aan het begin van een zitting over de website slaappillen.net. In Nederland zijn zeker dertien doden gevallen door het gebruik van illegale slaappillen.

De twee Bredanaars handelden via de site in nep-geneesmiddelen. Er was een vrachtwagen voor nodig om alle gevonden middelen af te voeren, zei de officier van justitie op de zitting in Den Haag. De 28-jarige en 33-jarige man uit Breda worden verdacht van het illegaal verhandelen en vervoeren van een grote hoeveelheid geneesmiddelen. De dood van een 44-jarige vrouw leidde tot de vondst van de medicijnen. De vrouw werd op 1 april dood gevonden in haar huis in Voorburg. Ze overleed na het slikken van medicijnen met nitazeen, een sterke pijnstiller die moeilijk te doseren is en hierdoor snel kan leiden tot een overdosis. De dood van deze vrouw wordt de mannen niet aangerekend, omdat niet is vast te stellen dat de dodelijke pil afkomstig is van een van deze twee verdachten, stelt justitie.