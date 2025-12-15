Bredase verdachte had thuis 'genoeg pillen om middelgrote stad te verdoven'
Een van de twee Bredase verdachten van illegale handel in geneesmiddelen had thuis honderdduizenden pillen en medicijnen en driehonderd kilo cocaïne liggen. "Genoeg om een middelgrote stad te verdoven", zei het Openbaar Ministerie maandag aan het begin van een zitting over de website slaappillen.net. In Nederland zijn zeker dertien doden gevallen door het gebruik van illegale slaappillen.
De twee Bredanaars handelden via de site in nep-geneesmiddelen. Er was een vrachtwagen voor nodig om alle gevonden middelen af te voeren, zei de officier van justitie op de zitting in Den Haag.
De 28-jarige en 33-jarige man uit Breda worden verdacht van het illegaal verhandelen en vervoeren van een grote hoeveelheid geneesmiddelen. De dood van een 44-jarige vrouw leidde tot de vondst van de medicijnen. De vrouw werd op 1 april dood gevonden in haar huis in Voorburg.
Ze overleed na het slikken van medicijnen met nitazeen, een sterke pijnstiller die moeilijk te doseren is en hierdoor snel kan leiden tot een overdosis. De dood van deze vrouw wordt de mannen niet aangerekend, omdat niet is vast te stellen dat de dodelijke pil afkomstig is van een van deze twee verdachten, stelt justitie.
Ondergeschikte rol
De Bredanaars zijn niet de eigenaren van Slaappillen.net. Wie dat zijn, is het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie nog aan het onderzoeken. Het lijkt erop dat de twee Bredase verdachten een ondergeschikte rol hadden bij de medicijnenzwendel. Vandaar dat hen tot nu toe alleen de handel in verboden middelen ten laste wordt gelegd.
De 33-jarige verdachte zorgde dat de bestellingen via de post werden afgeleverd. Hij werkte bij een postbedrijf en zorgde dat de pakjes rechtstreeks bij het sorteercentrum terecht kwamen. De 28-jarige wordt ervan verdacht bestellingen te hebben afgehandeld en de voorraad te hebben beheerd in zijn woning in Breda, schrijft de NOS. Daarbij ging het volgens het OM dus om "gigantische hoeveelheden": honderdduizenden pillen.
Verdachten blijven in de cel
Uit de omvang van die vondst blijkt volgens de officier van justitie dat deze verdachte het volle vertrouwen van de hoofdverantwoordelijken had. Daarnaast had hij ook 300 kilo cocaïne in huis. Mede daarom toonde de rechter zich niet bereid om het voorarrest tegen de mannen op te heffen. Zij zitten sinds eind september vast.
Het OM waarschuwde op de zitting opnieuw voor het online bestellen van medicijnen. "Als je buiten de gebaande wegen online medicijnen bestelt, weet je niet wat je koopt", benadrukte de officier van justitie. "Je weet niet wat je slikt en je weet niet wat de gevolgen daarvan kunnen zijn."
Zeker dertien mensen overleden
Afgelopen weekend werd bekend dat in Nederland tot nu toe zeker dertien mensen zijn overleden na het slikken van illegale slaappillen die onder meer door de twee Bredanaars werden verkocht. Daarnaast zijn er nog zeker 22 ernstige vergiftigingen gesignaleerd waarbij veel slachtoffers het maar net overleefden omdat zij op tijd naar het ziekenhuis werden gebracht, al dan niet in coma.