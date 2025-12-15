OM waarschuwt opnieuw voor medicijnen van online-nepapothekers

Het Openbaar Ministerie in Den Haag heeft maandag tijdens een zitting tegen twee Bredanaars, die verdacht worden van illegale handel in geneesmiddelen, opnieuw gewaarschuwd voor het online bestellen van medicijnen. "Als je buiten de gebaande wegen online medicijnen bestelt, weet je niet wat je koopt", benadrukte de officier van justitie. "Je weet niet wat je slikt en je weet niet wat de gevolgen daarvan kunnen zijn."

De 28-jarige en 33-jarige man uit Breda worden verdacht van het illegaal verhandelen en vervoeren van een grote hoeveelheid geneesmiddelen. De dood van een 44-jarige vrouw leidde tot de vondst van de medicijnen. De vrouw werd op 1 april dood gevonden in haar huis in Voorburg.

Ze overleed na het slikken van medicijnen met nitazeen, een sterke pijnstiller die moeilijk te doseren is en hierdoor snel kan leiden tot een overdosis. De dood van deze vrouw wordt de mannen niet aangerekend, omdat niet is vast te stellen dat de dodelijke pil afkomstig is van een van deze twee verdachten, stelt justitie.

Afgelopen weekend werd bekend dat zeker dertien mensen zijn overleden na het slikken van illegale slaappillen die onder meer door de twee Bredanaars werden verkocht. Daarnaast zijn er nog zeker 22 ernstige vergiftigingen gesignaleerd waarbij veel slachtoffers het maar net overleefden omdat zij op tijd naar het ziekenhuis werden gebracht, al dan niet in coma.

Het lijkt erop dat de twee Bredanaars een ondergeschikte rol hadden bij de medicijnenzwendel. Vandaar dat hen tot nu toe alleen de handel in verboden middelen ten laste wordt gelegd. Dood door schuld is tot nu toe volgens de NOS niet te bewijzen. Het Openbaar Ministerie is nog bezig met een onderzoek naar de hoofddaders. Die lijken nog volop actief.