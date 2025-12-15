Spookrijder huurde huis pas een maand: 'Heel vriendelijke, normale man'

De spookrijder uit Moergestel had zijn huis pas een maand, blijkt uit verhuurinformatie bekeken door Omroep Brabant. Twee jonge kinderen zijn zaterdagavond met steekwonden gevonden in een huis in Moergestel. Hun vader raakte eerder op de avond zwaargewond toen hij als spookrijder op de A58 reed. "Een heel vriendelijke en normale man", zegt de 71-jarige buurtbewoner Peter Boogaers.

Enkele bloemen liggen voor de deur van het huis aan de Janus Rooijakkersstraat. De deur is verzegeld en ook beschadigd, vermoedelijk doordat de politie het huis binnen moest komen. Verhuisdozen

Op een verhuurwebsite is te zien dat de bewuste woning pas verhuurd is. Het contract ging op 12 november dit jaar in, zo is te zien in een overzicht van recent verhuurde huizen. Ook buurtbewoners vertellen dat. "De bananendozen van het verhuizen staan nog op de binnenplaats", zegt een bewoonster.

"Het is een heel gewone man", vervolgt Peter Boogaers. Hij is een van de weinigen die de man zegt te hebben ontmoet. Veel andere bewoners kennen hem niet. "Ik heb hem denk ik een minuut gesproken toen hij hier kwam wonen. Hij stelde zich netjes voor." 'Jongen pakte voetbal'

"Ik heb de kinderen zaterdagochtend nog gezien. De jongen haalde een voetbal uit de berging", vertelt hij. "Ook zag ik 's middags de man nog met zijn dochtertje lopen." De politie wil maandagochtend geen vragen beantwoorden over de spookrijder en het gezin. De politie is nog altijd bezig met onderzoek. Een woordvoerder zegt daarom geen antwoord te kunnen geven op vragen van Omroep Brabant. Een grote trailer van de Forensische Opsporing staat in de straat.

Buiten levensgevaar

De twee kinderen zijn buiten levensgevaar, zo meldde de politie zondagavond. Het gaat om een jongen en een meisje, allebei jonger dan tien jaar. Verdere updates zijn maandagochtend nog niet gegeven. De 49-jarige vader van de kinderen raakte zaterdagavond gewond nadat hij tegen het verkeer in reed op de A58. De politie onderzoekt of hij een rol heeft gespeeld bij de verwondingen van de kinderen. Hij was volgens de politie aanspreekbaar en zou worden verhoord. De moeder van de kinderen was zondagavond vanuit het buitenland onderweg naar Nederland.