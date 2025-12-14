Dit is wat we tot nu toe weten over de twee gewonde kinderen en hun vader

Twee jonge kinderen zijn zaterdagavond met steekgewonden gevonden in een huis in Moergestel. Hun vader raakte eerder op de avond zwaargewond omdat hij tegen de richting in reed op de A58. Dit is wat we tot nu toe weten.

Waar zijn de kinderen? Een paar uur later wordt er weer alarm geslagen in Moergestel. De familieleden van de A58-spookrijder hebben de politie getipt dat de 49-jarige man twee kinderen heeft, maar die zijn niet bij hem.

Ook zes andere auto's raken bij het ongeluk betrokken. Meerdere mensen zijn lichtgewond en de spookrijder belandt zwaargewond in het ziekenhuis. Daar wordt gecheckt of hij alcohol of drugs in zijn bloed heeft. De resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend.

Twee vriendinnen krijgen zaterdagavond rond zes uur de schrik van hun leven op de A58 bij Moergestel. Nietsvermoedend rijden ze over de snelweg, tot er opeens een auto zonder verlichting hen tegemoet komt. De spookrijder klapt met volle vaart tegen hun auto.

Daarom gaan agenten naar een huis aan de Janus Rooijakkersstraat. Buurtbewoners zien hoe er een kettingzaag aan te pas moet komen voordat de agenten naar binnen kunnen. Daar vinden ze zijn twee gewonde kinderen.

Het zijn een meisje en een jongen, allebei jonger dan 10 jaar. Ze hebben steekwonden en worden meteen naar het ziekenhuis gebracht. De politie laat zondagavond weten dat de kinderen buiten levensgevaar zijn.

Waar is de moeder?

De moeder is zaterdagavond niet thuis. De politie kan haar in eerste instantie ook niet bereiken, omdat ze in het buitenland zit. De volgende ochtend lukt dat wel. Zondagavond laat een politiewoordvoerder weten dat ze onderweg is naar Nederland.

De politie gaat zondag aan het einde van de dag met de vader praten, want hij is weer aanspreekbaar.

Wat is er precies gebeurd?

Buurtbewoners reageren zondag geschokt. De vader en kinderen wonen pas drie weken in de straat. "Het is onwerkelijk, we kenden ze niet", vertelt een man. "Je kent dit soort verschrikkelijke verhalen uit het nieuws, maar je schrikt echt als het dan bij je in de straat gebeurt."

Ook burgemeester Hans Janssen is enorm geschrokken." Het was een heel heftige nacht. Eerst komt er heel slecht bericht vanaf de snelweg en twee uur later hoor je de toedracht en dat er kinderen in het spel zijn."

De politie is nog bezig met een groot onderzoek, want er zijn nog veel vragen. Waarom reed de vader tegen de richting in op de A58? En waarom lagen zijn kinderen zwaargewond thuis? Heeft hij iets met hun verwondingen te maken? Die antwoorden laten nog even op zich wachten.