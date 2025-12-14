Geschokte burgemeester bezoekt buurt na drama met spookrijder
Burgemeester Hans Janssen wist niet wat hij zaterdagavond hoorde. Een paar uur na een ernstige aanrijding op de A58 werden twee jonge kinderen in een huis in Moergestel met steekwonden gevonden. De 49-jarige spookrijder die zwaargewond raakte op de snelweg bleek de vader van de kinderen. "Als je dat hoort, schrik je enorm", beschrijft de burgemeester.
"Het was een heel heftige nacht", blikt Janssen zondagmiddag terug. "Eerst komt er heel slecht bericht vanaf de snelweg en twee uur later hoor je de toedracht en dat er kinderen in het spel zijn. Dan schrik je enorm."
Het gaat de burgemeester en vader enorm aan het hart. "Ik heb zelf kinderen en veel mensen hebben kinderen. Het ergste wat je mee kunt maken, is dat ze gewond raken", zegt hij.
Vader wordt verhoord door politie
Volgens de politie is de vader zondag aanspreekbaar. Hij wordt later op de dag verhoord. De moeder van de kinderen is vanuit het buitenland onderweg naar Nederland.
De politie liet zondag weten dat familie van de spookrijder ze zaterdagavond getipt heeft over de kinderen. Toen bleek dat zij niet bij hem in de auto zaten, is de politie bij het huis gaan kijken.
Volgens buurtbewoners heeft de brandweer de voordeur met een kettingzaag geopend. De kinderen werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het zondag met ze gaat, is niet duidelijk.
Voor de buurtbewoners was de schok zaterdagavond groot toen de straat zich vulden met zwaailichten en hulpverleners. "De politie en hulpverlening voor de kinderen kwam gelukkig heel snel op gang. Alle respect naar de hulpverleners hoe het is aangepakt", zegt de burgemeester.
Zondagochtend is Janssen bij bewoners in de straat langs geweest. "Zij zijn ontdaan nadat ze hoorden wat er aan de hand was. We wachten de ontwikkelingen af en kijken dan of het nodig is om mensen samen te brengen om ze dingen met elkaar te laten delen."
Over de situatie van de 49-jarige vader en de kinderen doet hij geen uitspraken. "Dat is aan politie en justitie. We moeten afwachten hoe het met de kinderen gaat, maar we hopen en bidden met z'n allen dat het goedkomt."