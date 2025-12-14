Geschokte burgemeester bezoekt buurt na drama met spookrijder

Burgemeester Hans Janssen wist niet wat hij zaterdagavond hoorde. Een paar uur na een ernstige aanrijding op de A58 werden twee jonge kinderen in een huis in Moergestel met steekwonden gevonden. De 49-jarige spookrijder die zwaargewond raakte op de snelweg bleek de vader van de kinderen. "Als je dat hoort, schrik je enorm", beschrijft de burgemeester.

"Het was een heel heftige nacht", blikt Janssen zondagmiddag terug. "Eerst komt er heel slecht bericht vanaf de snelweg en twee uur later hoor je de toedracht en dat er kinderen in het spel zijn. Dan schrik je enorm."

Het gaat de burgemeester en vader enorm aan het hart. "Ik heb zelf kinderen en veel mensen hebben kinderen. Het ergste wat je mee kunt maken, is dat ze gewond raken", zegt hij.

Vader wordt verhoord door politie Volgens de politie is de vader zondag aanspreekbaar. Hij wordt later op de dag verhoord. De moeder van de kinderen is vanuit het buitenland onderweg naar Nederland. De politie liet zondag weten dat familie van de spookrijder ze zaterdagavond getipt heeft over de kinderen. Toen bleek dat zij niet bij hem in de auto zaten, is de politie bij het huis gaan kijken. Volgens buurtbewoners heeft de brandweer de voordeur met een kettingzaag geopend. De kinderen werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het zondag met ze gaat, is niet duidelijk.