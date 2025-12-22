ASML erkent zorgen in de regio: 'Er is nog veel werk te doen'

Chipmachinefabrikant ASML zegt de zorgen van inwoners over de uitbreidingsplannen van het bedrijf in Eindhoven te begrijpen. Uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant blijkt dat steeds meer inwoners van de Brainportregio bang zijn voor de gevolgen van de plannen. ASML wil in Eindhoven met nog eens 20.000 extra medewerkers groeien. “Uiteindelijk zou het moeten kunnen passen, maar er is nog wel veel werk te doen”, zegt Marjolein de Hooge, hoofd Maatschappelijke Betrokkenheid bij ASML.

Voor ASML komen de zorgen van de inwoners niet helemaal als een verrassing. De techgigant laat volgens De Hooge zelf ook regelmatig een representatief onderzoek uitvoeren onder inwoners van Nederland, de Brainportregio en specifiek Veldhoven, Best en Oirschot. En daaruit blijken die zorgen ook. "Zeker zijn we op de hoogte van de zorgen die er leven", zegt De Hooge dan ook. "We besteden ontzettend veel tijd aan onderzoek. We praten met heel veel mensen. Zo organiseren we participatie- en informatieavonden. Niet alleen om te zenden, maar juist ook om op te halen.”

Persoonlijk kan De Hooge de zorgen ook begrijpen. “Ik woon zelf ook in de Brainportregio", zegt ze. "En je ziet de regio veranderen. Het nieuws dat we van plan zijn te gaan uitbreiden roept natuurlijk ook vraagtekens op bij mensen."

Om ervoor te zorgen dat de uitbreidingsplannen vanaf maart toch uitgerold kunnen worden, investeert de chipmachineproducent tientallen miljoenen euro's om de regio leefbaar te houden (zie kader): bijvoorbeeld met investeringen die woningbouwprojecten versnellen, helpen in de aanpak van files of het op niveau houden van de voorzieningen. Zo maakte onlangs de gemeente Eindhoven nog bekend dat het een eigen Rijksmuseum krijgt, dankzij de financiële steun van ASML. ”Als je een groei doormaakt zoals wij die doormaken, dan groei je samen met de regio en dan heb je een verantwoordelijkheid”, stelt het bedrijf.