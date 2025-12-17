Vier tips binnengekomen over dodelijk ongeluk Lars (18)

De politie heeft vier tips binnengekregen over de dood van Lars (18), die vrijdagnacht om het leven kwam bij een ongeval op de Kesselseweg in Maren-Kessel. De zaak werd dinsdagavond behandeld in opsporingsprogramma Opsporing Verzocht.

Onderzoek wijst uit dat Lars overreden moet zijn. Op dat moment zat hij niet op zijn fiets, meldde de politie in Opsporing Verzocht. De politie probeert nog te reconstrueren wat er precies kan zijn gebeurd.

Een voorbijganger vond Lars vrijdagnacht. Twintig minuten later werd een 23-jarige bestuurder uit Maren-Kessel aangehouden. De bestuurder bleek niet verantwoordelijk te zijn voor de dood en is geen verdachte meer.

Voetbalclub geschokt

Lars speelde voor voetbalclub BMC in Berlicum en was daar ook jeugdtrainer. Afgelopen zaterdag werden alle thuiswedstrijden afgelast, vanwege het overlijden van Lars. Op de website van de club is te lezen dat Lars altijd klaarstond voor anderen.

Volgens de mensen binnen de vereniging was hij buiten het voetbal ook sterk betrokken bij het dorp. “Velen kenden hem als een warme, oprechte persoonlijkheid die altijd klaarstond voor anderen.” De club staat woensdagavond stil bij het overlijden van Lars. De kantine is vanaf zeven uur open voor iedereen die stil wil staan bij het overlijden van Lars.

De politie is op zoek naar mensen die vrijdagnacht tussen half een en vier uur over de Kesselseweg reden. Zij worden verzocht om contact op te nemen.