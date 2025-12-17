Overdag ijspret, ’s avonds onveilig: zorgen om overlast jongeren in park

Het van Greunsvenpark in Vlijmen gaat gebukt onder overlast van een groep jongeren. Er worden brandjes gesticht, met vuurwerk gegooid en vernielingen aangericht. Donderdagavond nog gingen er kledingcontainers in vlammen op.

Overdag ligt het park tussen het Plein en het gemeentehuis er vredig bij. In een hoek van het park is deze week een ijsbaantje, met een draaimolen en wat kraampjes. Kinderen hebben er de ijzers onder gebonden en genieten van de ijspret.

Maar in de avonduren is de sfeer er anders. Er werden de afgelopen week meerdere brandjes gesticht.

“Ik durf hier ’s avonds niet meer te lopen”, zegt een vrouw die haar hondje voortaan alleen overdag uitlaat in het park. “Het voelt niet veilig en er wordt ook alles vernield”, zegt ze. “Een afvalbak voor hondenpoep is kapot en een container uitgebrand.”

De jongeren hangen meestal rond op twee plekken in het park, een bankje bij de parkeerplaats en een speciaal gecreëerde hangplek met een afdakje achter het gemeentehuis. “Daar ligt altijd heel veel troep”, zegt een oudere man. Iedereen in Vlijmen lijkt van de overlast te weten, maar ze willen er alleen over vertellen als hun naam niet wordt genoemd.