Overdag ijspret, ’s avonds onveilig: zorgen om overlast jongeren in park
Het van Greunsvenpark in Vlijmen gaat gebukt onder overlast van een groep jongeren. Er worden brandjes gesticht, met vuurwerk gegooid en vernielingen aangericht. Donderdagavond nog gingen er kledingcontainers in vlammen op.
Overdag ligt het park tussen het Plein en het gemeentehuis er vredig bij. In een hoek van het park is deze week een ijsbaantje, met een draaimolen en wat kraampjes. Kinderen hebben er de ijzers onder gebonden en genieten van de ijspret.
Maar in de avonduren is de sfeer er anders. Er werden de afgelopen week meerdere brandjes gesticht.
“Ik durf hier ’s avonds niet meer te lopen”, zegt een vrouw die haar hondje voortaan alleen overdag uitlaat in het park. “Het voelt niet veilig en er wordt ook alles vernield”, zegt ze. “Een afvalbak voor hondenpoep is kapot en een container uitgebrand.”
De jongeren hangen meestal rond op twee plekken in het park, een bankje bij de parkeerplaats en een speciaal gecreëerde hangplek met een afdakje achter het gemeentehuis. “Daar ligt altijd heel veel troep”, zegt een oudere man. Iedereen in Vlijmen lijkt van de overlast te weten, maar ze willen er alleen over vertellen als hun naam niet wordt genoemd.
"Ze scheuren met scooters en gooien vuurwerk."
De hangplek is de uitvalsbasis van de jongeren, zegt een ooggetuige. ”Ze scheuren hier rond op hun scootertjes of met fatbikes en al rijdend gooien ze met vuurwerk. En waren hier de laatste tijd ook meerdere brandjes. Daar zullen ze ook wel achter zitten.”
Volgens de anonieme Vlijmenaar gaat het om een groep van ongeveer vijftien jongeren van rond de 16 jaar. Hij ziet er regelmatig politie, maar ze kunnen niet veel tegen de jongeren doen. “Ze kunnen hier alle kanten op vluchten. Vorige week donderdag was er hier ineens heel veel politie, zichtbaar en onzichtbaar. Ze vertelden me dat ze aanwijzingen hadden voor een scootermeeting. Ik heb niet gezien dat er toen iemand is opgepakt.”
"De politie komt wel, maar dan zijn ze al weg."
Ook de winkeliers van het aangrenzende Plein ervaren overlast, maar ze willen er niet al te veel over kwijt.” We doen wel melding bij de politie en die komt dan wel, maar dan zijn ze al weer weg”, zegt een winkeleigenaar.
De gezamenlijke ondernemers zitten ook achter het ijsbaantje en de andere winterse activiteiten. 'De Vlijmense winter', zoals het evenement heet, heeft nog niet veel last gehad van de jongeren. Het evenement duurt tot acht uur ’s avonds. De overlast is vaak daarna. De ijsbaan heeft voor de zekerheid na sluitingstijd een bewaker rondlopen.
De politie laat weten dat ze het park en de omgeving extra in de gaten houden, omdat het aantal meldingen van overlast de laatste tijd is toegenomen. De afgelopen twee weken werd er vijf keer melding gedaan van vuurwerkoverlast en afvalbrandjes. Er zijn ook al bekeuringen uitgeschreven voor het afsteken van vuurwerk. Het verscherpte toezicht loopt ook de komende tijd nog door.