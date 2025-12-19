Overlast van jongeren in Vlijmen, opnieuw containers in brand

De brandweer van Vlijmen is donderdagavond twee keer uitgerukt voor branden bij het Van Greunsvenpark. Opnieuw stonden er twee kledingcontainers in brand in de buurt van het park.

Het is de vierde avond op rij dat de brandweer in actie moest komen voor brandjes in en rondom het park. In de afgelopen anderhalve week waren er zo'n tien brandjes.

Overlast van groep jongeren

De buurt heeft al langere tijd last van een groep van ongeveer dertig jongeren. Zij zorgen voor veel overlast. De brandweer heeft de branden donderdagavond geblust.