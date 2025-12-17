Man (63) mag vijf jaar geen masseur meer zijn na aanranding van vrouwen

Een man van 63 uit Geldrop mag vijf jaar lang zijn vak als masseur niet uitoefenen. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dit woensdag in hoger beroep bepaald. Volgens het hof heeft de masseur in 2018 en 2019 twee vrouwen aangerand tijdens massages op zijn privépraktijk. Zo masseerde hij ook de billen en borsten van de vrouwen zonder hun toestemming.

De rechtbank in Den Bosch had de man, H.K., in één zaak vrijgesproken. In de andere ontuchtzaak was hem een dag cel en een taakstraf van 60 uur opgelegd. Het hof ging verder en legde de inwoner van Geldrop voor beide vergrijpen een dag cel en een taakstraf van 100 uur op, plus vijf jaar beroepsverbod. “Meneer legde zijn huishouden (waarmee het geslachtsdeel van K. werd bedoeld, red.) tegen mijn arm terwijl hij aan het masseren was en hij begon toen ook nog te hijgen.” Dit was wat een van de vrouwen tegen de politie had verklaard over wat er eind 2019 op de massagetafel was gebeurd. Ze zat duidelijk niet op zo'n behandeling te wachten. Evenmin was ze er blij mee dat de masseur haar billen aanraakte. Bovendien had ze slechts ondergoed aan en was er een handdoek over haar hoofd gelegd, zodat ze in alle rust zou kunnen ontspannen.

Masseur zei dat hij ervan baalde

De vrouw heeft vervolgens via WhatsApp laten weten dat ze niet meer door hem behandeld wilde worden. In het berichtenverkeer dat ze met elkaar uitwisselden, leek K. spijt te hebben van wat er was gebeurd: “Hoi (…). Ik baal hier ook ontzettend van. Het is ook totaal niet hoe ik ben. Kom nooit in de mensen hun comfortzone normaal. Ik doe wel veel hetzelfde maar ga nooit te ver. Vind het echt heel erg.” Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

