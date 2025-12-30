Heel dorp omarmt hospice: ‘Bijzonder jaar aan betrokkenheid’

Het initiatief van Ruben en Melanie Kruithof leidde tot jarenlang bezwaar van omwonenden, maar inwoners uit de gemeente Altena sprongen afgelopen jaar massaal in de bres. Met succes zamelden zij geld in voor een hospice in Sleeuwijk. “Bizar, die saamhorigheid!”

“Dit wordt een van de kamers in het bijna-thuis-huis.” Terwijl bouwvakkers druk in de weer zijn, loopt Ruben trots over de bouwplaats aan de Vlietstraat in Sleeuwijk. Na zeven jaar getouwtrek met omwonenden, wordt het initiatief van hem en zijn vrouw Melanie eindelijk gebouwd: een hospice in de gemeente Altena. Dat wil ongeneeslijk zieke mensen in hun laatste levensfase een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven bieden.

Initiatiefnemer Ruben Kruithof en Nicole van der Stelt, coördinator van benefietactie Altena Omarmt, lopen over het bouwterrein van het hospice in Altena (foto: Niek de Bruijn)

“Dit is echt mijn levenswerk”, zegt Ruben lachend. Al sinds 2018, toen een van zijn vrienden ernstig ziek werd, is hij bezig om een hospice in de gemeente Altena te realiseren. “We zagen de behoefte hier. Er is echt een witte vlek”, vertelt de initiatiefnemer. “Zorgorganisaties gaven aan dat er vanuit een burgerinitiatief meer draagvlak voor zou zijn.”

"Toen heb ik wel een traantje gelaten.'

Toch hadden direct omwonenden bezwaar. Zij vonden dat het gebied onbebouwd moest blijven. Hun bezwaar werd eind maart ongegrond verklaard door de Raad van State, dus kon de eerste paal in mei de grond in. “Toen heb ik wel een traantje gelaten”, zegt Ruben.

“Wat daarna ontstond in de gemeente Altena, is bizar”, blikt hij terug op het afgelopen jaar. Ondanks de bezwaren van omwonenden was er vanuit de inwoners van de 21 dorpen juist enorm veel draagvlak voor de komst van het hospice.

Altena omarmt het hospice, kan je wel zeggen. Inwoners uit de gehele gemeente hebben zich van april tot november namelijk massaal ingezet met benefietacties, om geld in te zamelen voor het bijna-thuis-huis in Sleeuwijk. Zo werden er onder andere uitdagende sportevenementen georganiseerd, pannenkoeken en taarten gebakken en statiegeldflessen ingezameld.

“Het was een bijzonder jaar aan saamhorigheid, actie en betrokkenheid vanuit alle generaties in Altena”, blikt Nicole van der Stelt tevreden terug. Zij coördineerde de benefietactie Altena Omarmt. Daarmee is maar liefst 444.103 euro opgehaald door de gemeenschap, voor de inrichting en exploitatie van het hospice, een betaalde zorgcoördinator vanuit zorgorganisatie MijZo en de nachtzorg vanuit Thebe.

Tijdens het slotevenement Hartje Winter in Altena, in de sporthal in Giessen, deed de gemeente daar nog eens 95.000 euro bovenop. “Niet alleen die cijfers, maar vooral de verbondenheid is indrukwekkend”, vindt Nicole.

"Ik heb er in het begin echt buikpijn van gehad."

Het streefbedrag is met 539.103 euro ruimschoots behaald. “Dat had ik nooit verwacht”, vertelt Nicole. “Het is belachelijk veel geld, dus ik heb er in het begin echt buikpijn van gehad”, biecht ze op. “Tot aan de zomer dacht ik dat dit nooit zou gaan lukken.”

Naast de benefietacties hebben zich inmiddels al 130 vrijwilligers aangemeld voor het hospice, dat volgend jaar augustus haar deuren opent voor vier bewoners. De vrijwilligers gaan het zorgteam ondersteunen en ervoor zorgen dat bewoners van het hospice in de laatste fase van hun leven zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. “Dat laat wederom dat draagvlak zien”, zegt Ruben.

Het raakt hem om die betrokkenheid vanuit de inwoners van de gemeente Altena te zien. “Potverdikkie! Dat ze dit met elkaar gefixt hebben. Ik kijk met kippenvel terug op het afgelopen jaar.”

Een impressie van het hospice in Sleeuwijk (foto: Hospice Altena).