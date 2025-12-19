Dit is waarom aardappelen goedkoop zijn, maar jouw frietje niet

De aardappelprijzen zijn laag en boeren zoals Corné delen nu zelfs gratis aardappelen uit. Maar wordt een bakje friet daardoor ook goedkoper? “Nee”, zegt Gea Bakker, sectormanager Food & Agri bij de Rabobank.

Volgens haar is dat nog minder dan vijf procent. "Dus dat zul je niet terugzien in de prijs. Maar andersom is het ook het geval: als de aardappelprijs heel hoog is, zul je dat ook nauwelijks merken."

Dat de aardappelprijs laag is, betekent niet dat de gewilde goudkleurige snack goedkoper wordt. “De prijs van een bakje friet wordt voor het grootste gedeelte bepaald door arbeidskosten, energie en de huur van de cafetaria. Dus de grondstof aardappel bepaalt weinig de prijs van jouw bakje friet", stelt Bakker.

Waarom is de aardappel nu zo goedkoop?

De lage prijs voor de aardappels heeft meerdere oorzaken. “De afgelopen jaren waren de aardappelprijzen heel goed”, legt Bakker uit. “Dat heeft ervoor gezorgd dat er dit jaar meer hectares aardappelen zijn geteeld.” Door het grotere aanbod en een minder sterke vraag is de prijs gedaald.

Daarnaast speelde het weer een belangrijke rol. “We hebben een heel goed voorjaar en zomer gehad. Er waren ook geen ziektes. Het gevolg: er zijn nu meer aardappelen dan nodig en dat drukt de prijs. Volgens Bakker baseren telers hun keuzes vooral op de resultaten van voorgaande jaren, waardoor schommelingen moeilijk te voorspellen zijn.

Welk type contract heeft de akkerbouwer?

Voor akkerbouwers maakt het bovendien uit welk type contract ze hebben. “De meeste akkerbouwers hebben aardappelen op contract”, zegt Bakker. "Er zijn ook akkerbouwers die een deel van de aardappelen vrij hebben. Dat heet dan de vrije markt."

"Daarmee kijk je naar het moment waarop jij de markt geschikt vindt om je aardappelen te verkopen. Maar nu specifiek dit jaar, met al extra veel aardappelen in de markt, kun je met je vrije aardappelen zonder contract nergens meer heen."