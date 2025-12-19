Veldrijdster Fem van Empel (23) stopt voor onbepaalde tijd: 'Voelt juist'
Veldrijdster Fem van Empel (23) vertrekt per 1 januari bij Visma - Lease a Bike en stopt voor onbepaalde tijd met haar professionele wielercarrière. Dat meldt de wielerploeg in een persbericht.
Drievoudig wereldkampioen Van Empel lastte in maart ook al een pauze in. Dat deed de sportster uit Den Dungen zodat ze zich kon richten op haar mentale welzijn.
In september keerde Van Empel terug en gaf ze aan niet meer mee te doen aan wegwedstrijden, maar alleen aan het veldrijden. Daar stopt ze nu ook voorlopig mee.
"Dit voelt voor mij als de juiste stap nu."
Hoewel de trainingen en eerste wedstrijden positief verliepen, merkte Van Empel dat het gevoel dat zij zocht uitbleef. Tijdens de Koppenbergcross moest ze begin november opgeven omdat het op dat moment niet ging.
"Tijdens de Koppenbergcross gaven mijn lichaam en mijn hoofd heel duidelijk een signaal. Ik ben iemand die niet snel opgeeft, maar onbewust is daar toen al een beslissing ontstaan. Dit voelt voor mij als de juiste stap nu", aldus Van Empel.
"Momenteel ontbreekt zowel de zin als het plezier."
Per 1 januari heeft Van Empel geen verdere verplichtingen naar haar ploeg. "Het is natuurlijk jammer dat Fem bij ons vertrekt, maar we respecteren haar beslissing volledig", reageert ploegbaas Richard Plugge. "Ze heeft ontzettend veel betekend voor onze ploeg en voor het veldrijden in het algemeen. Het was bijzonder om haar ontwikkeling van dichtbij mee te maken en samen te werken. We wensen haar alle succes en geluk voor de toekomst."
De wereldkampioene nam een weloverwogen besluit om afscheid te nemen van Visma - Lease a Bike. "Momenteel ontbreekt zowel de zin als het plezier dat ik jarenlang in het fietsen heb gehad. Daarover wilde ik ook eerlijk en correct zijn tegenover de ploeg. Ik ben heel dankbaar voor alle steun die ik heb gekregen van de ploeg, mijn familie en de fans en kijk uit naar wat de toekomst brengt."