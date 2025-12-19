Politie zoekt meer verdachten van zware 11-11-mishandeling Duke (21)

De politie is op zoek naar meer jongeren die betrokken zouden zijn geweest bij de zware mishandeling van de 21-jarige Duke Barning tijdens de Elfde van de Elfde in Den Bosch. Woensdag werden al drie Bosschenaren aangehouden maar de politie heeft meer verdachten in beeld. Ze roept hen op zich te melden.

De mannen die werden opgepakt zijn 18, 18 en 19 jaar oud. Ze meldden zich woensdag op het politiebureau. Ze zijn verhoord over hun mogelijke rol in de zware mishandeling op de Elfde van de Elfde. Het drietal is nog verdachte in de zaak, maar ondertussen wel weer op vrije voeten.

Verdachten in beeld

Uit camerabeelden blijkt dat er naast deze mannen nog meer mensen betrokken waren bij de zware mishandeling. Het gaat vermoedelijk om jongeren in dezelfde leeftijd als de aangehouden verdachten. Uit de verhoren met de verdachten is niet duidelijk geworden wie dit zijn.

Daarom overweegt de politie de camerabeelden openbaar te maken. "Om dit te voorkomen roepen wij degenen, die van zichzelf weten dat ze bij deze geweldpleging betrokken zijn geweest, op om zich te melden", meldt de politie vrijdag. "Ook mensen die meer weten over deze zaak en mogelijk weten wie erbij betrokken zijn geweest, vragen we dringend om die informatie met ons te delen."