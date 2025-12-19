Vrouw heeft trauma van verkrachtingen, maar man wordt vrijgesproken

Mari van L. (60) uit Oss is vrijgesproken van de verkrachting van zijn ex-vriendin. De rechtbank in Den Bosch ziet te weinig bewijs om hem te veroordelen. De vermeende verkrachtingen zouden hebben plaatsgevonden in de jaren negentig, maar zijn volgens de rechter nu moeilijk te bewijzen. De vrouw verliet in tranen de rechtszaal na de uitspraak.

De vrouw had na al die jaren de moed bij elkaar geraapt om aangifte te doen tegen haar ex. Volgens haar had Mari haar tijdens hun relatie meermalen verkracht. Ze deed aangifte bij de politie en twee weken geleden eiste justitie anderhalf jaar cel tegen Mari. Tijdens die zitting riep de vrouw nog ‘vuile leugenaar’ naar haar ex, toen die vertelde dat hij tot 2000 tien, elf jaar lang een fijne relatie met haar had en eigenlijk nooit meer van iemand gehouden heeft dan van haar. Van gedwongen seks was echt geen sprake. Handboeien, gedwongen voorwerpen inbrengen, mishandelingen, gedwongen seks? Klopte ook allemaal niet, aldus Mari. Steunbewijs ontbreekt

De rechtbank oordeelt in het vonnis dat de verklaringen van de vrouw betrouwbaar zijn. Maar de rechtbank constateert ook dat Mari van L. alles ontkent en in zo’n geval moet er steunbewijs zijn. Geen enkele getuige uit die tijd zegt echter iets over gedwongen seks en geweld, constateert de rechtbank.

De vrouw verwees ook naar letsel dat zij, volgens haar, opliep door Mari. De rechtbank ziet dat letsel wel in haar medisch dossier, maar ziet geen directe relatie met eventueel seksueel geweld. Het letsel, zoals blauwe plekken, kan ook andere oorzaken hebben.

