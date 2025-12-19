Zwaargewonde agenten A2-crash kunnen maanden later nog niet lopen

De twee agenten die zwaargewond raakten bij de crash op de A2 bij Eindhoven in oktober, kunnen nog altijd niet lopen. Dat vertelt politiechef Sjoerd Top van Oost-Brabant. Volgens hem zijn de agenten vastberaden om terug te keren in hun vak, maar hebben ze nog een lange weg te gaan.

Top heeft goed contact met zijn collega’s. “We zijn zeven weken verder en de collega’s kunnen nog niet lopen. Ze zijn druk bezig met revalideren. Voor hen, hun gezin en familie is dit zwaar om mee te maken. Maar de impact is groter dan alleen bij deze twee collega’s.” Bij knooppunt Batadorp ging het op woensdag 29 oktober verschrikkelijk mis na een achtervolging die begon in Geldrop. Een autodief reed in op twee politiewagens en twee motoragenten. Verschillende agenten zagen de crash gebeuren. De twee motoragenten raakten zwaargewond. De bestuurder van de gestolen auto sloeg op de vlucht en werd later aangehouden in het Belgische Turnhout. Inmiddels is hij overgeleverd aan Nederland.

'Ik zag een foto van een politiehelm op het wegdek van de A2'

Top begon in september als politiechef van Oost-Brabant. Op het moment van de aanrijding was hij onderweg naar Portugal, waar hij eerder leidinggaf aan een internationale organisatie die zich bezighield met de bestrijding van drugscriminaliteit. “Toen ik het vliegtuig uitstapte, zette ik mijn telefoon aan en zag ik een foto van een politiehelm op het wegdek van de A2. Het eerste wat ik deed, was kijken wanneer het volgende vliegtuig terug naar Nederland ging”, vertelt hij.

Foto: Persbureau Heitink